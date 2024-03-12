https://ria.ru/20240312/prompolitika-1932532773.html

Минск и Москва завершают создание правовой базы для единой промполитики

Минск и Москва завершают создание правовой базы для единой промполитики - РИА Новости, 12.03.2024

Минск и Москва завершают создание правовой базы для единой промполитики

Белоруссия и Россия завершают формирование правовой базы для реализации единой промышленной политики в Союзном государстве, сообщил посол республики в РФ... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T16:18

2024-03-12T16:18

2024-03-12T17:44

парламентское собрание союза беларуси и россии

экономика

россия

минск

белоруссия

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МИНСК, 12 мар — РИА Новости. Белоруссия и Россия завершают формирование правовой базы для реализации единой промышленной политики в Союзном государстве, сообщил посол республики в РФ Дмитрий Крутой. "Фактически уже сейчас идет завершение формирования правовой базы по созданию единой промышленной политики. Мы уравняем статус промышленной продукции Беларуси с российской продукцией в России и наоборот, обеспечим доступ наших производителей ко всем госпрограммам двух стран и всем финансовым инструментам поддержки", - сказал Крутой на заседании группы высокого уровня союзного совмина во вторник в Минске. Он отметил, что двумя сторонами отдельно согласованы подходы по сотрудничеству в критически важных отраслях, в частности в микроэлектронике, станкостроении. "Здесь действуют отдельные межправсоглашения и дорожные карты, которые также успешно реализуются", - сказал Крутой. Посол подчеркнул, что важным этапом интеграции станет реализация в ближайшее время декрета Высшего госсовета о единой промышленной политике. Крутой также напомнил, что странами принято соглашение о взаимном признании технологических операций. Крутой также отметил начало фактической реализации 24 импортозамещающих инвестиционных проектов в промышленности, выборки кредитных средств в рамках этих проектов. "Запланирован выпуск инновационной продукции, обеспечение импортонезависимости Союзного государства. Если эти проекты будут успешными, то (российская - ред.) кредитная линия в размере 105 миллиардов российских рублей будет увеличена", - добавил он.Говоря о перспективах двустороннего сотрудничества, посол отметил, что Белоруссия заинтересована в сотрудничестве с российскими партнерами в области авиастроения, ядерной медицины, использовании прикладных технологий "Росатома" в других сферах. "С "Росатомом" мы также выходим сегодня на отдельную программу. Плюс есть поручение президента России активно подключать белорусов к теме судостроения и участия в соответствующих федеральных программах", - сказал Крутой.По его словам, перспективным направлением является цифровая экономика. "Объем этого рынка услуг между нашими странами составил 410 миллионов долларов в эквиваленте и вырос на 13% за год. Это к очень хорошему росту в 2023 году (который составил по сравнению с 2022 годом – ред.) почти на 25%", - отметил посол. По его словам, одним из важнейших решений стал вопрос нормативного и правового регулирования предоставления российским и белорусским разработчикам программного обеспечения взаимных преференциальных условий доступа, в частности, к участию в госзакупках в странах. Две страны также продолжают активную работу по дальнейшему снижению тарифов на роуминг."Важное направление - логистика. Мы в 1,9 раза нарастили перевозку грузов через транспортные коридоры России за прошлый год. На этом не останавливаемся, уже за первые два месяца рост по тем соглашениям, которые подписаны между нашими транспортными ведомствами, составляет почти 25% к очень высокой базе последних двух лет", - сказал Крутой. Он подчеркнул, что на реализацию новых совместных проектов направлена в том числе резолюция Высшего госсовета об активном участии белорусов в модернизации железнодорожной инфраструктуры до портов Санкт-Петербурга, Мурманска, активном использовании возможностей восточного полигона железных дорог, Северного морского пути и значительной активизации работы по транспортному коридору Север - Юг.Как рассказал Крутой, Белоруссия намерена открывать торговые дома по реализации белорусских товаров в российских городах-миллионниках, создавать мультибрендовые центры по продаже белорусской техники в ряде российских городов.

https://ria.ru/20240228/proekt-1930067565.html

https://ria.ru/20240224/parlamentarii-1929301625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, минск, белоруссия