https://ria.ru/20240312/proekty-1932530953.html

Глава Мордовии рассказал о проектах по укреплению демографии и семьи

Глава Мордовии рассказал о проектах по укреплению демографии и семьи - РИА Новости, 12.03.2024

Глава Мордовии рассказал о проектах по укреплению демографии и семьи

Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о двух местных инициативах, направленных на укрепление демографии и традиционных семейных ценностей, на пленарном... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T16:07

2024-03-12T16:07

2024-03-12T16:07

республика мордовия

республика мордовия

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о двух местных инициативах, направленных на укрепление демографии и традиционных семейных ценностей, на пленарном заседании форума "Россия - Дом народов", сообщает пресс-служба главы республики. Всероссийский форум с международным участием "Россия - Дом народов" открылся во вторник в Москве. Его цель - поддержка семейных ценностей, укрепление семейных отношений и повышение общественного интереса к теме семьи, а также популяризация в обществе традиционных ценностных ориентиров – крепкой семьи, образа матери, отца, многодетных семей. "Глава Мордовии выступил на пленарном заседании форума и рассказал о двух инициативах, направленных на укрепление демографии и традиционных семейных ценностей, которые реализуются в республике. Одна из них — проект "Тонкая материя", он разработан для детских садов. Надо начинать с самого раннего возраста — рассказывать детям через сказки, через игры, как формируются правильные отношения в семье", — говорится в сообщении. Также в республике совместно с Агентством стратегических инициатив запущен проект по поддержке материнства "Здравствуй, мама" — он был презентован президенту России Владимиру Путину и вошел в ТОП-10 лучших инициатив на прошлогоднем форуме "Сильные идеи для нового времени". Благодаря этому проекту в республике удалось снизить количество абортов. Здунов подчеркнул, что республика подходит к решению проблемы демографии комплексно, во взаимодействии государства, работодателей и общественных организаций. "Мы призвали всех работодателей поддержать многодетные, молодые семьи — удобным распорядком рабочего дня, дополнительными льготами. Уверены: когда все вовлечены в общее дело, это и есть реализация общегосударственной политики", — приводит пресс-служба слова главы Мордовии. Также Здунов отметил важность мер социальной поддержки для семей с детьми. В частности, он подчеркнул, что в регионе сохранены социальные выплаты на частичное погашение ипотеки при рождении детей, а при рождении четвертого ребенка ипотечный кредит может быть полностью списан. Отмечается, что за последние пять лет число многодетных семей в республике выросло почти на четверть, работа по поддержке семей с детьми будет продолжаться.

https://ria.ru/20240202/mordoviya-1924981534.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика мордовия, артем здунов