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В ПМР рассказали об экономической агрессии со стороны Молдавии - РИА Новости, 12.03.2024
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22:20 12.03.2024 (обновлено: 22:39 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/pridnestrove-1932610370.html
В ПМР рассказали об экономической агрессии со стороны Молдавии
В ПМР рассказали об экономической агрессии со стороны Молдавии - РИА Новости, 12.03.2024
В ПМР рассказали об экономической агрессии со стороны Молдавии
Молдавия развязала экономическую агрессию против Приднестровья, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T22:20
2024-03-12T22:39
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ТИРАСПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Молдавия развязала экономическую агрессию против Приднестровья, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майр-Хартингом. "Молдова развязала экономическую агрессию против Приднестровья, нарушая права приднестровских граждан. Это не только таможенные пошлины, это банковская блокада, это иные факторы, которые нарушают права человека… Вся политика, которую выстраивает Молдова против Приднестровья выстроена на лжи, на политическом, экономическом давлении, что нарушает права человека", - сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР. Лидер Приднестровья также отметил, что молдавская сторона не желает разговаривать в формате "5+2", исходя из того, что Кишинев не выполнил ни одного из ранее подписанных соглашений. Он также напомнил, что в прошлом году политические представители Кишинева и Тирасполя встречались всего два раза. "Как только Молдова заявила о своем движении в ЕС - закон о сепаратизме, пошлины, экономическое давление, блокирование счетов и блокирование наших предприятий. Вы не понимаете, что Молдова дискредитирует Европейский союз своими действиями? Им до демократии очень далеко. Какая демократия?" - возмутился Красносельский. Глава ПМР также обратил внимание на то, что из-за действий Молдавии у Приднестровья падает товарооборот. По его словам, это происходит последние пять лет из-за блокирования банковского сектора. "Вы – миссия ОБСЕ. Почему вас не интересуют 500 тысяч проживающих здесь людей? Их права, их свободы, их право на передвижение, право на экономическую деятельность? Почему кто-то считает, что приднестровцы не имеют право голоса?" - поинтересовался Красносельский. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Власти Приднестровья 28 февраля обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. Также Приднестровье обратилось за помощью и к другим региональным силам - к Евросоюзу, к СНГ, к ОБСЕ, ко всем участникам формата "5+2", к МККК. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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Приднестровский конфликт
Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru.
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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, вадим красносельский, обсе, евросоюз, снг
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Вадим Красносельский, ОБСЕ, Евросоюз, СНГ
В ПМР рассказали об экономической агрессии со стороны Молдавии

Красносельский: Молдавия развязала экономическую агрессию против Приднестровья

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Молдавия развязала экономическую агрессию против Приднестровья, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майр-Хартингом.
"Молдова развязала экономическую агрессию против Приднестровья, нарушая права приднестровских граждан. Это не только таможенные пошлины, это банковская блокада, это иные факторы, которые нарушают права человека… Вся политика, которую выстраивает Молдова против Приднестровья выстроена на лжи, на политическом, экономическом давлении, что нарушает права человека", - сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Лидер Приднестровья также отметил, что молдавская сторона не желает разговаривать в формате "5+2", исходя из того, что Кишинев не выполнил ни одного из ранее подписанных соглашений. Он также напомнил, что в прошлом году политические представители Кишинева и Тирасполя встречались всего два раза.
"Как только Молдова заявила о своем движении в ЕС - закон о сепаратизме, пошлины, экономическое давление, блокирование счетов и блокирование наших предприятий. Вы не понимаете, что Молдова дискредитирует Европейский союз своими действиями? Им до демократии очень далеко. Какая демократия?" - возмутился Красносельский.
Глава ПМР также обратил внимание на то, что из-за действий Молдавии у Приднестровья падает товарооборот. По его словам, это происходит последние пять лет из-за блокирования банковского сектора.
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"Вы – миссия ОБСЕ. Почему вас не интересуют 500 тысяч проживающих здесь людей? Их права, их свободы, их право на передвижение, право на экономическую деятельность? Почему кто-то считает, что приднестровцы не имеют право голоса?" - поинтересовался Красносельский.
С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Власти Приднестровья 28 февраля обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. Также Приднестровье обратилось за помощью и к другим региональным силам - к Евросоюзу, к СНГ, к ОБСЕ, ко всем участникам формата "5+2", к МККК.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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