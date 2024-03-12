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Подготовку причалов к открытию пассажирской навигации начали в Москве - РИА Новости, 12.03.2024
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13:43 12.03.2024
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Подготовку причалов к открытию пассажирской навигации начали в Москве
Подготовку причалов к открытию пассажирской навигации начали в Москве - РИА Новости, 12.03.2024
Подготовку причалов к открытию пассажирской навигации начали в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства начали подготовку столичных причалов к открытию пассажирской навигации, которое состоится в конце апреля, сообщил... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:43
2024-03-12T13:43
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали подготовку столичных причалов к открытию пассажирской навигации, которое состоится в конце апреля, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства начали подготовку столичных причалов к открытию пассажирской навигации, которое состоится в конце апреля. Подготовительные работы пройдут на 44 причалах, в первую очередь очистим их от остатков льда и снега, промоем лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. Затем проведем пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что при необходимости специалисты отремонтируют гранитные и бетонные основания сооружений, заменят изношенные резиновые причальные отбойники. Для безопасности пассажиров обновят разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку. &quot;Работы на причалах продолжатся и во время навигации, до середины ноября планируется организовать мероприятия по улучшению качества судоходства, в том числе подводное обследование, углубление и очистку дна. В прошлом году провели гидротехнические работы по очистке акваторий 11 пассажирских причалов и углублению дна шести&quot;, — рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что необходимость таких мероприятий вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов и негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы

Подготовку причалов к открытию пассажирской навигации начали в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТеплоход на Москве-реке
Теплоход на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали подготовку столичных причалов к открытию пассажирской навигации, которое состоится в конце апреля, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства начали подготовку столичных причалов к открытию пассажирской навигации, которое состоится в конце апреля. Подготовительные работы пройдут на 44 причалах, в первую очередь очистим их от остатков льда и снега, промоем лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. Затем проведем пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски", - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что при необходимости специалисты отремонтируют гранитные и бетонные основания сооружений, заменят изношенные резиновые причальные отбойники. Для безопасности пассажиров обновят разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.
«

"Работы на причалах продолжатся и во время навигации, до середины ноября планируется организовать мероприятия по улучшению качества судоходства, в том числе подводное обследование, углубление и очистку дна. В прошлом году провели гидротехнические работы по очистке акваторий 11 пассажирских причалов и углублению дна шести", — рассказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что необходимость таких мероприятий вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов и негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.
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