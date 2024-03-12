https://ria.ru/20240312/prichaly-1932491862.html

Подготовку причалов к открытию пассажирской навигации начали в Москве

Подготовку причалов к открытию пассажирской навигации начали в Москве - РИА Новости, 12.03.2024

Подготовку причалов к открытию пассажирской навигации начали в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства начали подготовку столичных причалов к открытию пассажирской навигации, которое состоится в конце апреля, сообщил... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:43

2024-03-12T13:43

2024-03-12T13:43

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городское хозяйство москвы

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общество

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали подготовку столичных причалов к открытию пассажирской навигации, которое состоится в конце апреля, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства начали подготовку столичных причалов к открытию пассажирской навигации, которое состоится в конце апреля. Подготовительные работы пройдут на 44 причалах, в первую очередь очистим их от остатков льда и снега, промоем лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. Затем проведем пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что при необходимости специалисты отремонтируют гранитные и бетонные основания сооружений, заменят изношенные резиновые причальные отбойники. Для безопасности пассажиров обновят разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку. "Работы на причалах продолжатся и во время навигации, до середины ноября планируется организовать мероприятия по улучшению качества судоходства, в том числе подводное обследование, углубление и очистку дна. В прошлом году провели гидротехнические работы по очистке акваторий 11 пассажирских причалов и углублению дна шести", — рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что необходимость таких мероприятий вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов и негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы