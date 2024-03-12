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В Ивановской области потушили пожар на месте падения Ил-76 - РИА Новости, 12.03.2024
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14:34 12.03.2024 (обновлено: 14:43 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/pozhar-1932507262.html
В Ивановской области потушили пожар на месте падения Ил-76
В Ивановской области потушили пожар на месте падения Ил-76 - РИА Новости, 12.03.2024
В Ивановской области потушили пожар на месте падения Ил-76
Пожар на месте падения самолета в Ивановской области ликвидирован, сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский, который находится на месте происшествия. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:34
2024-03-12T14:43
происшествия
ивановская область
ил-76
россия
иваново
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пожар на месте падения самолета в Ивановской области ликвидирован, сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский, который находится на месте происшествия.Как сообщило Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина - возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ."Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский с места: "Пожар на месте происшествия ликвидирован. Населенные пункты не пострадали", - говорится в сообщении правительства Ивановской области в Telegram-канале.Воскресенский выразил соболезнования семьям погибших летчиков экипажа ИЛ-76 и поручил оказать всю необходимую помощь.
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происшествия, ивановская область, ил-76, россия, иваново, воздушно-космические силы россии
Происшествия, Ивановская область, Ил-76, Россия, Иваново, Воздушно-космические силы России
В Ивановской области потушили пожар на месте падения Ил-76

Воскресенский: в Ивановской области потушили пожар на месте падения Ил-76

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоенно-транспортный самолет Ил-76 терпит крушение при взлете с аэродрома в Ивановской области. 12 марта 2024
Военно-транспортный самолет Ил-76 терпит крушение при взлете с аэродрома в Ивановской области. 12 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Военно-транспортный самолет Ил-76 терпит крушение при взлете с аэродрома в Ивановской области. 12 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пожар на месте падения самолета в Ивановской области ликвидирован, сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский, который находится на месте происшествия.
Как сообщило Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина - возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ.
"Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский с места: "Пожар на месте происшествия ликвидирован. Населенные пункты не пострадали", - говорится в сообщении правительства Ивановской области в Telegram-канале.
Воскресенский выразил соболезнования семьям погибших летчиков экипажа ИЛ-76 и поручил оказать всю необходимую помощь.
Самолет Ил-76. Архив - РИА Новости, 1920, 01.07.2016
Самолет Ил-76: летно-технические характеристики
1 июля 2016, 11:19
 
ПроисшествияИвановская областьИл-76РоссияИвановоВоздушно-космические силы России
 
 
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