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В Ивановской области потушили пожар на месте падения Ил-76
В Ивановской области потушили пожар на месте падения Ил-76 - РИА Новости, 12.03.2024
В Ивановской области потушили пожар на месте падения Ил-76
Пожар на месте падения самолета в Ивановской области ликвидирован, сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский, который находится на месте происшествия. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:34
2024-03-12T14:34
2024-03-12T14:43
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пожар на месте падения самолета в Ивановской области ликвидирован, сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский, который находится на месте происшествия.Как сообщило Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина - возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ."Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский с места: "Пожар на месте происшествия ликвидирован. Населенные пункты не пострадали", - говорится в сообщении правительства Ивановской области в Telegram-канале.Воскресенский выразил соболезнования семьям погибших летчиков экипажа ИЛ-76 и поручил оказать всю необходимую помощь.
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происшествия, ивановская область, ил-76, россия, иваново, воздушно-космические силы россии
Происшествия, Ивановская область, Ил-76, Россия, Иваново, Воздушно-космические силы России
В Ивановской области потушили пожар на месте падения Ил-76
Воскресенский: в Ивановской области потушили пожар на месте падения Ил-76