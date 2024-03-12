https://ria.ru/20240312/pozhar-1932503238.html
В Нижегородской области потушили пожар на объекте ТЭК
В Нижегородской области потушили пожар на объекте ТЭК - РИА Новости, 12.03.2024
В Нижегородской области потушили пожар на объекте ТЭК
Пожар на установке по переработке нефти в Кстовской промзоне Нижегородской области полностью ликвидирован, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:19
2024-03-12T14:19
2024-03-12T14:25
специальная военная операция на украине
нижегородская область
происшествия
глеб никитин
кстово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932425408_0:478:960:1018_1920x0_80_0_0_d0bf55d554074892fb959e852fc5e906.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Пожар на установке по переработке нефти в Кстовской промзоне Нижегородской области полностью ликвидирован, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в Telegram-канале."Возгорание ликвидировали. По данным Роспотребнадзора, в воздухе в зоне жилой застройки превышений ПДК (предельно допустимой концентрации – ред.) загрязняющих веществ не установлено. Благодарю всех за оперативную и слаженную работу", - написал он.Ранее глава региона сообщал о том, что утром во вторник была совершена атака беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне, возник пожар на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет. По данным РЖД, в тушении возгорания на территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области принимал участие пожарный поезд со станции Зелецино. Открытое горение было ликвидировано в 10.57 (совпадает с мск).
https://ria.ru/20240312/ataki-1932488377.html
нижегородская область
кстово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932425408_0:449:960:1169_1920x0_80_0_0_4e0d42a11627afc90c6f8eba631117b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, происшествия, глеб никитин, кстово
Специальная военная операция на Украине, Нижегородская область, Происшествия, Глеб Никитин, Кстово
В Нижегородской области потушили пожар на объекте ТЭК
Никитин: пожар на установке по переработке нефти в Кстовской промзоне потушили