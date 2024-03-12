https://ria.ru/20240312/pozhar-1932503238.html

В Нижегородской области потушили пожар на объекте ТЭК

В Нижегородской области потушили пожар на объекте ТЭК - РИА Новости, 12.03.2024

В Нижегородской области потушили пожар на объекте ТЭК

Пожар на установке по переработке нефти в Кстовской промзоне Нижегородской области полностью ликвидирован, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:19

2024-03-12T14:19

2024-03-12T14:25

специальная военная операция на украине

нижегородская область

происшествия

глеб никитин

кстово

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Пожар на установке по переработке нефти в Кстовской промзоне Нижегородской области полностью ликвидирован, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в Telegram-канале."Возгорание ликвидировали. По данным Роспотребнадзора, в воздухе в зоне жилой застройки превышений ПДК (предельно допустимой концентрации – ред.) загрязняющих веществ не установлено. Благодарю всех за оперативную и слаженную работу", - написал он.Ранее глава региона сообщал о том, что утром во вторник была совершена атака беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне, возник пожар на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет. По данным РЖД, в тушении возгорания на территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области принимал участие пожарный поезд со станции Зелецино. Открытое горение было ликвидировано в 10.57 (совпадает с мск).

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нижегородская область, происшествия, глеб никитин, кстово