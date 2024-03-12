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Пожар на объекте ТЭК в Нижегородской области локализовали - РИА Новости, 12.03.2024
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09:30 12.03.2024 (обновлено: 09:49 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/pozhar-1932423085.html
Пожар на объекте ТЭК в Нижегородской области локализовали
Пожар на объекте ТЭК в Нижегородской области локализовали - РИА Новости, 12.03.2024
Пожар на объекте ТЭК в Нижегородской области локализовали
Сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на установке по переработке нефти в Нижегородской области достаточно, сотрудники эвакуированы, сообщил... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T09:30
2024-03-12T09:49
специальная военная операция на украине
нижегородская область
происшествия
глеб никитин
кстово
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на установке по переработке нефти в Нижегородской области достаточно, сотрудники эвакуированы, сообщил глава региона Глеб Никитин в Telegram-канале.Ранее глава региона сообщил о том, что утром во вторник была совершена атака беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне, возник пожар на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет. По данным РЖД, в тушении возгорания на территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области принимает участи пожарный поезд со станции Зелецино."Сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на одной из установок достаточно. Работают специалисты регионального управления МЧС, областной противопожарной службы, пожарной части предприятия. В тушении задействован пожарный поезд Горьковской железной дороги, но на движение поездов это не влияет. По оперативной информации, пострадавших нет. Работа спецсредств позволила вовремя принять меры и эвакуировать сотрудников", - написал Никитин.Он также сообщил, что специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.
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нижегородская область, происшествия, глеб никитин, кстово
Специальная военная операция на Украине, Нижегородская область, Происшествия, Глеб Никитин, Кстово
Пожар на объекте ТЭК в Нижегородской области локализовали

Никитин: пожар на объекте ТЭК в Кстовской промзоне локализовали

© Фото : Глеб Никитин/TelegramОбъект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника. 12 марта 2024
Объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника. 12 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : Глеб Никитин/Telegram
Объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника. 12 марта 2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на установке по переработке нефти в Нижегородской области достаточно, сотрудники эвакуированы, сообщил глава региона Глеб Никитин в Telegram-канале.
Ранее глава региона сообщил о том, что утром во вторник была совершена атака беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне, возник пожар на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет. По данным РЖД, в тушении возгорания на территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области принимает участи пожарный поезд со станции Зелецино.
"Сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на одной из установок достаточно. Работают специалисты регионального управления МЧС, областной противопожарной службы, пожарной части предприятия. В тушении задействован пожарный поезд Горьковской железной дороги, но на движение поездов это не влияет. По оперативной информации, пострадавших нет. Работа спецсредств позволила вовремя принять меры и эвакуировать сотрудников", - написал Никитин.
Он также сообщил, что специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.
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Специальная военная операция на УкраинеНижегородская областьПроисшествияГлеб НикитинКстово
 
 
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