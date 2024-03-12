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Пожар на объекте ТЭК в Нижегородской области локализовали

Пожар на объекте ТЭК в Нижегородской области локализовали - РИА Новости, 12.03.2024

Пожар на объекте ТЭК в Нижегородской области локализовали

Сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на установке по переработке нефти в Нижегородской области достаточно, сотрудники эвакуированы, сообщил... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T09:30

2024-03-12T09:30

2024-03-12T09:49

специальная военная операция на украине

нижегородская область

происшествия

глеб никитин

кстово

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на установке по переработке нефти в Нижегородской области достаточно, сотрудники эвакуированы, сообщил глава региона Глеб Никитин в Telegram-канале.Ранее глава региона сообщил о том, что утром во вторник была совершена атака беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне, возник пожар на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет. По данным РЖД, в тушении возгорания на территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области принимает участи пожарный поезд со станции Зелецино."Сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на одной из установок достаточно. Работают специалисты регионального управления МЧС, областной противопожарной службы, пожарной части предприятия. В тушении задействован пожарный поезд Горьковской железной дороги, но на движение поездов это не влияет. По оперативной информации, пострадавших нет. Работа спецсредств позволила вовремя принять меры и эвакуировать сотрудников", - написал Никитин.Он также сообщил, что специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.

https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html

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нижегородская область, происшествия, глеб никитин, кстово