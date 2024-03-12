https://ria.ru/20240312/pozhar-1932414635.html

Площадь пожара на объекте ТЭК в Орле составляет сто квадратных метров

Площадь пожара на объекте ТЭК в Орле составляет сто квадратных метров - РИА Новости, 12.03.2024

Площадь пожара на объекте ТЭК в Орле составляет сто квадратных метров

Возгорание на площади 100 квадратных метров происходит у резервуара на объекте топливно-энергетического комплекса в Орле, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T07:51

2024-03-12T07:51

2024-03-12T10:29

орел

орловская область

происшествия

андрей клычков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932430488_8:0:2540:1424_1920x0_80_0_0_54b1163c1b14f66d7239d06e0c9ab4c0.png

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возгорание на площади 100 квадратных метров происходит у резервуара на объекте топливно-энергетического комплекса в Орле, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ночью губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке беспилотника в Орле. Позже в Минобороны добавили, что средствами ПВО над регионом перехвачено и уничтожено два беспилотника. "Происходит возгорание у основания резервуара объемом 2 тысячи кубометров на площади 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240312/lukoyl-1932413394.html

орел

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орел, орловская область, происшествия, андрей клычков