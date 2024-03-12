https://ria.ru/20240312/pozhar-1932414635.html
Площадь пожара на объекте ТЭК в Орле составляет сто квадратных метров
Площадь пожара на объекте ТЭК в Орле составляет сто квадратных метров - РИА Новости, 12.03.2024
Площадь пожара на объекте ТЭК в Орле составляет сто квадратных метров
Возгорание на площади 100 квадратных метров происходит у резервуара на объекте топливно-энергетического комплекса в Орле, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T07:51
2024-03-12T07:51
2024-03-12T10:29
орел
орловская область
происшествия
андрей клычков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932430488_8:0:2540:1424_1920x0_80_0_0_54b1163c1b14f66d7239d06e0c9ab4c0.png
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возгорание на площади 100 квадратных метров происходит у резервуара на объекте топливно-энергетического комплекса в Орле, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ночью губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке беспилотника в Орле. Позже в Минобороны добавили, что средствами ПВО над регионом перехвачено и уничтожено два беспилотника. "Происходит возгорание у основания резервуара объемом 2 тысячи кубометров на площади 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240312/lukoyl-1932413394.html
орел
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932430488_325:0:2224:1424_1920x0_80_0_0_152f3df4249dea29fa9486364ab887d6.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орел, орловская область, происшествия, андрей клычков
Орел, Орловская область, Происшествия, Андрей Клычков
Площадь пожара на объекте ТЭК в Орле составляет сто квадратных метров
Площадь пожара у резервуара на объекте ТЭК в Орле составляет сто "квадратов"