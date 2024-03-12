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Площадь пожара на объекте ТЭК в Орле составляет сто квадратных метров - РИА Новости, 12.03.2024
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07:51 12.03.2024 (обновлено: 10:29 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/pozhar-1932414635.html
Площадь пожара на объекте ТЭК в Орле составляет сто квадратных метров
Площадь пожара на объекте ТЭК в Орле составляет сто квадратных метров - РИА Новости, 12.03.2024
Площадь пожара на объекте ТЭК в Орле составляет сто квадратных метров
Возгорание на площади 100 квадратных метров происходит у резервуара на объекте топливно-энергетического комплекса в Орле, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T07:51
2024-03-12T10:29
орел
орловская область
происшествия
андрей клычков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возгорание на площади 100 квадратных метров происходит у резервуара на объекте топливно-энергетического комплекса в Орле, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ночью губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке беспилотника в Орле. Позже в Минобороны добавили, что средствами ПВО над регионом перехвачено и уничтожено два беспилотника. "Происходит возгорание у основания резервуара объемом 2 тысячи кубометров на площади 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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орел, орловская область, происшествия, андрей клычков
Орел, Орловская область, Происшествия, Андрей Клычков
Площадь пожара на объекте ТЭК в Орле составляет сто квадратных метров

Площадь пожара у резервуара на объекте ТЭК в Орле составляет сто "квадратов"

© Губернатор Клычков/TelegramЛиквидация пожара на объекте топливно-энергетического комплекса после атаки БПЛА в Орле. 12 марта 2024
Ликвидация пожара на объекте топливно-энергетического комплекса после атаки БПЛА в Орле. 12 марта 2024
© Губернатор Клычков/Telegram
Ликвидация пожара на объекте топливно-энергетического комплекса после атаки БПЛА в Орле. 12 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возгорание на площади 100 квадратных метров происходит у резервуара на объекте топливно-энергетического комплекса в Орле, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ночью губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке беспилотника в Орле. Позже в Минобороны добавили, что средствами ПВО над регионом перехвачено и уничтожено два беспилотника.
Объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника. 12 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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"Происходит возгорание у основания резервуара объемом 2 тысячи кубометров на площади 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
 
ОрелОрловская областьПроисшествияАндрей Клычков
 
 
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