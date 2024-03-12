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В Орле после атаки БПЛА загорелся резервуар на нефтебазе
В Орле после атаки БПЛА загорелся резервуар на нефтебазе - РИА Новости, 12.03.2024
В Орле после атаки БПЛА загорелся резервуар на нефтебазе
Один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле после удара украинского беспилотника, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T03:32
2024-03-12T03:32
2024-03-12T04:22
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле после удара украинского беспилотника, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Предварительно, беспилотник ударился о резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Орле, в результате чего тот загорелся. Площадь пожара и объем горящей емкости уточняются", - заявил собеседник агентства.Информацию об ударе подтвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков. "Друзья, в Орле произошло падение БПЛА. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет. Прошу соблюдать бдительность", - написал Клычков в своем Telegram-канале.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html
https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932402494.html
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орел, орловская область, андрей клычков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Орел, Орловская область, Андрей Клычков, Происшествия
В Орле после атаки БПЛА загорелся резервуар на нефтебазе
В Орле после атаки БПЛА ВСУ загорелся один из резервуаров на нефтебазе