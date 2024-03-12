https://ria.ru/20240312/potentsial-1932555750.html

Малков: Рязанская область наращивает технический потенциал пожарной охраны

Малков: Рязанская область наращивает технический потенциал пожарной охраны - РИА Новости, 12.03.2024

Малков: Рязанская область наращивает технический потенциал пожарной охраны

Рязанская область благодаря поддержке МЧС наращивает технический потенциал пожарно-спасательного гарнизона региона, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:36

2024-03-12T17:36

2024-03-12T17:36

рязанская область

рязанская область

павел малков

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

рязань

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РЯЗАНЬ, 12 мар — РИА Новости. Рязанская область благодаря поддержке МЧС наращивает технический потенциал пожарно-спасательного гарнизона региона, сообщил губернатор Павел Малков. Во вторник Рязань посетил глава МЧС России Александр Куренков. Вместе с губернатором они вручили ведомственные и региональные награды личному составу, а также передали ключи и сертификаты от 10 образцов новой спецтехники профессиональным подразделениям и пожарным добровольцам. "Взаимодействие (с МЧС – ред.) оцениваю позитивно. Вместе наращиваем наш потенциал, в том числе технический, благодаря поддержке федерального министерства. Дальше будем только усиливать нашу работу, наше взаимодействие", - отметил Павел Малков. Глава МЧС России и губернатор Рязанской области передали автомобили повышенной проходимости для отдела надзорной деятельности и поисково-спасательной службы на воде, два прицепа с оборудованием для добровольцев. По информации пресс-службы правительства региона, Александр Куренков и Павел Малков также приняли участие в торжественном открытии Всероссийских соревнований "Кубок МЧС России" по пожарно-спасательному спорту. В состязаниях участвуют более 400 человек из 23 регионов страны. Глава МЧС поблагодарил губернатора и правительство Рязанской области за активное участие в подготовке и проведении состязаний. "Сильнейшие спортсмены нашей страны будут бороться за медали и кубки как в личном, так и в командном первенстве. Спорт является неотъемлемой частью профессиональной подготовки пожарных и спасателей. Проводя спортивные соревнования, мы задаем новые уровни мастерства, к которым будет тянуться каждый сотрудник", - приводятся в сообщении слова Александра Куренкова.

https://ria.ru/20240229/natsproekty-1930342371.html

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Алёна Пава

рязанская область, павел малков, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, рязань