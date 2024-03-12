https://ria.ru/20240312/postradavshie-1932543028.html
Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода возросло до четырех
Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода возросло до четырех - РИА Новости, 12.03.2024
Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода возросло до четырех
Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на здание городской администрации в Белгороде выросло до 4 человек, двоих госпитализировали, еще двоим... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:45
2024-03-12T16:45
2024-03-12T16:59
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происшествия
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валентин демидов
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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на здание городской администрации в Белгороде выросло до 4 человек, двоих госпитализировали, еще двоим помощь оказана на месте, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.Во вторник днем губернатор области Вячеслав Гладков информировал, что беспилотник врезался в здание мэрии Белгорода, пострадали два человека. В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад."Приехал проведать коллег. Пообщался с врачами. У одной женщины осколочные ранения головы, грудной клетки, конечностей. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. У второй женщины – осколочные ранения головы. Состояние – средней степени тяжести. Женщины находятся под наблюдением специалистов, получают все необходимое лечение. Двоим пострадавшим врачи оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась", - написал Демидов.Мэр уточнил, что в результате взрыва в здании мэрии повреждено 36 окон, пострадали фасад и входная группа. "На месте работают все службы. В первую очередь закроем тепловой контур", - добавил Демидов.Ранее в Минобороны сообщили, что ночью над территорией Белгородской области средствами ПВО перехвачено и уничтожено восемь беспилотников. Также по данным ведомства, около 7.30 средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". Утром во вторник губернатор объявил ракетную опасность на всей территории области. По данным главы области, в этот же день три человека были ранены при украинском обстреле города Шебекино и два человека пострадали при атаке на Белгородский район.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгород, происшествия, белгородская область, валентин демидов
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородская область, Валентин Демидов
Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода возросло до четырех
Число пострадавших при атаке украинского БПЛА на мэрию Белгорода выросло до 4