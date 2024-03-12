https://ria.ru/20240312/postradavshie-1932543028.html

Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода возросло до четырех

Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода возросло до четырех - РИА Новости, 12.03.2024

Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода возросло до четырех

Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на здание городской администрации в Белгороде выросло до 4 человек, двоих госпитализировали, еще двоим... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T16:45

2024-03-12T16:45

2024-03-12T16:59

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

белгородская область

валентин демидов

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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на здание городской администрации в Белгороде выросло до 4 человек, двоих госпитализировали, еще двоим помощь оказана на месте, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.Во вторник днем губернатор области Вячеслав Гладков информировал, что беспилотник врезался в здание мэрии Белгорода, пострадали два человека. В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад."Приехал проведать коллег. Пообщался с врачами. У одной женщины осколочные ранения головы, грудной клетки, конечностей. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. У второй женщины – осколочные ранения головы. Состояние – средней степени тяжести. Женщины находятся под наблюдением специалистов, получают все необходимое лечение. Двоим пострадавшим врачи оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась", - написал Демидов.Мэр уточнил, что в результате взрыва в здании мэрии повреждено 36 окон, пострадали фасад и входная группа. "На месте работают все службы. В первую очередь закроем тепловой контур", - добавил Демидов.Ранее в Минобороны сообщили, что ночью над территорией Белгородской области средствами ПВО перехвачено и уничтожено восемь беспилотников. Также по данным ведомства, около 7.30 средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". Утром во вторник губернатор объявил ракетную опасность на всей территории области. По данным главы области, в этот же день три человека были ранены при украинском обстреле города Шебекино и два человека пострадали при атаке на Белгородский район.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгород, происшествия, белгородская область, валентин демидов