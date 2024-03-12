https://ria.ru/20240312/posly-1932398100.html
Лукашенко уволил послов в Швеции, Финляндии и Германии
Лукашенко уволил послов в Швеции, Финляндии и Германии - РИА Новости, 12.03.2024
Лукашенко уволил послов в Швеции, Финляндии и Германии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности послов республики в Швеции, Финляндии, Германии и Киргизии, следует из указа, опубликованного на РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T01:07
2024-03-12T01:07
2024-03-12T13:09
александр лукашенко
швеция
финляндия
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_0:108:2079:1277_1920x0_80_0_0_f410c9d3d592b7dd84050d826bd7f05d.jpg
МИНСК, 12 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности послов республики в Швеции, Финляндии, Германии и Киргизии, следует из указа, опубликованного на национальном правовом интернет-портале."Освободить Мирончика Дмитрия Леонидовича от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Королевстве Швеция и по совместительству в Королевстве Норвегия, Самосуева Алексея Ивановича — от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Финляндской Республике и по совместительству в Королевстве Дания", — говорится в документе.Кроме того, Денис Сидоренко освобожден от должности посла в Федеративной Республике Германия, а Андрей Страчко — от должности посла в Киргизии. Лукашенко подписал указ 11 марта.
https://ria.ru/20240307/belorussiya-1931734219.html
https://ria.ru/20240304/belorussiya-1931065052.html
швеция
финляндия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_58:0:2016:1468_1920x0_80_0_0_cfa0e5557c4884f91135c0dbc3a8e78c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, швеция, финляндия, германия
Александр Лукашенко, Швеция, Финляндия, Германия
Лукашенко уволил послов в Швеции, Финляндии и Германии
Лукашенко освободил от должностей послов в четырех странах