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Лукашенко уволил послов в Швеции, Финляндии и Германии

Лукашенко уволил послов в Швеции, Финляндии и Германии - РИА Новости, 12.03.2024

Лукашенко уволил послов в Швеции, Финляндии и Германии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности послов республики в Швеции, Финляндии, Германии и Киргизии, следует из указа, опубликованного на РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T01:07

2024-03-12T01:07

2024-03-12T13:09

александр лукашенко

швеция

финляндия

германия

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МИНСК, 12 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности послов республики в Швеции, Финляндии, Германии и Киргизии, следует из указа, опубликованного на национальном правовом интернет-портале."Освободить Мирончика Дмитрия Леонидовича от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Королевстве Швеция и по совместительству в Королевстве Норвегия, Самосуева Алексея Ивановича — от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Финляндской Республике и по совместительству в Королевстве Дания", — говорится в документе.Кроме того, Денис Сидоренко освобожден от должности посла в Федеративной Республике Германия, а Андрей Страчко — от должности посла в Киргизии. Лукашенко подписал указ 11 марта.

https://ria.ru/20240307/belorussiya-1931734219.html

https://ria.ru/20240304/belorussiya-1931065052.html

швеция

финляндия

германия

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александр лукашенко, швеция, финляндия, германия