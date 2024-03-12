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Лукашенко уволил послов в Швеции, Финляндии и Германии - РИА Новости, 12.03.2024
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01:07 12.03.2024 (обновлено: 13:09 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/posly-1932398100.html
Лукашенко уволил послов в Швеции, Финляндии и Германии
Лукашенко уволил послов в Швеции, Финляндии и Германии - РИА Новости, 12.03.2024
Лукашенко уволил послов в Швеции, Финляндии и Германии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности послов республики в Швеции, Финляндии, Германии и Киргизии, следует из указа, опубликованного на РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T01:07
2024-03-12T13:09
александр лукашенко
швеция
финляндия
германия
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МИНСК, 12 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности послов республики в Швеции, Финляндии, Германии и Киргизии, следует из указа, опубликованного на национальном правовом интернет-портале.&quot;Освободить Мирончика Дмитрия Леонидовича от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Королевстве Швеция и по совместительству в Королевстве Норвегия, Самосуева Алексея Ивановича — от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Финляндской Республике и по совместительству в Королевстве Дания&quot;, — говорится в документе.Кроме того, Денис Сидоренко освобожден от должности посла в Федеративной Республике Германия, а Андрей Страчко — от должности посла в Киргизии. Лукашенко подписал указ 11 марта.
https://ria.ru/20240307/belorussiya-1931734219.html
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александр лукашенко, швеция, финляндия, германия
Александр Лукашенко, Швеция, Финляндия, Германия
Лукашенко уволил послов в Швеции, Финляндии и Германии

Лукашенко освободил от должностей послов в четырех странах

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 12 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности послов республики в Швеции, Финляндии, Германии и Киргизии, следует из указа, опубликованного на национальном правовом интернет-портале.
«

"Освободить Мирончика Дмитрия Леонидовича от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Королевстве Швеция и по совместительству в Королевстве Норвегия, Самосуева Алексея Ивановича — от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Финляндской Республике и по совместительству в Королевстве Дания", — говорится в документе.

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Кроме того, Денис Сидоренко освобожден от должности посла в Федеративной Республике Германия, а Андрей Страчко — от должности посла в Киргизии.
Лукашенко подписал указ 11 марта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Лукашенко уточнил порядок перевода госорганов Белоруссии на военное время
4 марта, 17:12
 
Александр ЛукашенкоШвецияФинляндияГермания
 
 
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