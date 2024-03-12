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В Орле ликвидировали последствия ночной атаки БПЛА - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:13 12.03.2024 (обновлено: 10:21 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/posledstviya-1932430238.html
В Орле ликвидировали последствия ночной атаки БПЛА
В Орле ликвидировали последствия ночной атаки БПЛА - РИА Новости, 12.03.2024
В Орле ликвидировали последствия ночной атаки БПЛА
Последствия ночной атаки БПЛА устранены в Орле, где произошло возгорание на объекте топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T10:13
2024-03-12T10:21
специальная военная операция на украине
орел
происшествия
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Последствия ночной атаки БПЛА устранены в Орле, где произошло возгорание на объекте топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости, что возгорание на площади 100 квадратных метров возникло у резервуара на объекте топливно-энергетического комплекса в Орле. Клычков информировал, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке беспилотника в Орле, по предварительной информации, пострадавших нет. Мэр Орла Юрий Парахин заявил, что после падения украинского беспилотника на объект ТЭК власти эвакуировали 17 человек из двух соседних многоэтажных домов. По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО два беспилотника перехвачено и уничтожено над территорией Орловской области. Более 60 человек, 14 единиц техники и пожарный поезд были задействованы в тушении пожара."В Орле ликвидированы последствия ночной атаки БПЛА. Возникшее задымление не представляет никакой опасности и является последствием работы пожарных служб. Пострадавших нет. Ситуация находится под полным контролем", - написал губернатор Орловской области в своем Telegram-канале.
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орел, происшествия, орловская область, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Орел, Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков
В Орле ликвидировали последствия ночной атаки БПЛА

Клычков: в Орле ликвидировали последствия атаки БПЛА на объект ТЭК

© Губернатор Клычков/TelegramЛиквидация пожара на объекте топливно-энергетического комплекса после атаки БПЛА в Орле
Ликвидация пожара на объекте топливно-энергетического комплекса после атаки БПЛА в Орле
© Губернатор Клычков/Telegram
Ликвидация пожара на объекте топливно-энергетического комплекса после атаки БПЛА в Орле
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Последствия ночной атаки БПЛА устранены в Орле, где произошло возгорание на объекте топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.
Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости, что возгорание на площади 100 квадратных метров возникло у резервуара на объекте топливно-энергетического комплекса в Орле. Клычков информировал, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке беспилотника в Орле, по предварительной информации, пострадавших нет. Мэр Орла Юрий Парахин заявил, что после падения украинского беспилотника на объект ТЭК власти эвакуировали 17 человек из двух соседних многоэтажных домов. По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО два беспилотника перехвачено и уничтожено над территорией Орловской области. Более 60 человек, 14 единиц техники и пожарный поезд были задействованы в тушении пожара.
"В Орле ликвидированы последствия ночной атаки БПЛА. Возникшее задымление не представляет никакой опасности и является последствием работы пожарных служб. Пострадавших нет. Ситуация находится под полным контролем", - написал губернатор Орловской области в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеОрелПроисшествияОрловская областьАндрей Клычков
 
 
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