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Американский экс-полковник назвал Украину тяжелым бременем для Байдена - РИА Новости, 12.03.2024
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01:11 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/polkovnik-1932398237.html
Американский экс-полковник назвал Украину тяжелым бременем для Байдена
Американский экс-полковник назвал Украину тяжелым бременем для Байдена - РИА Новости, 12.03.2024
Американский экс-полковник назвал Украину тяжелым бременем для Байдена
Президент США Джо Байден в преддверии выборов сосредоточен на переизбрании и должен понимать, что поддержка Киева является тяжелым бременем на его плечах, а... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T01:11
2024-03-12T01:11
украина
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киев
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в преддверии выборов сосредоточен на переизбрании и должен понимать, что поддержка Киева является тяжелым бременем на его плечах, а окружение американского лидера и вовсе считает, что "проект Украина" подходит к концу, заявил РИА Новости полковник армии США в отставке и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен. По словам Расмуссена, на Западе в вопросе поддержки Киева царит отчаяние: США и их союзники ищут пути выхода. "Речь (Байдена в обращении к конгрессу - ред.) была скорее предвыборной речью, чем речью "о положении союза". Думаю, президент Байден или, скорее, его ключевой вспомогательный персонал, считают Украину безнадежным делом, проект Украина подходит к концу, по крайне мере, на данный момент", - сказал Расмуссен. При этом Байден в обращении к конгрессу ясно дал понять, что готов возложить ответственность за потерю Киева на республиканцев, отметил эксперт. "Похоже, на Западе царит паника.... Байден сосредоточен на переизбрании и должен понимать, что Украина - тяжелое бремя на его плечах", - добавил он.
https://ria.ru/20240310/medvedev-1932137007.html
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украина, сша, киев, джо байден, эрл расмуссен, в мире
Украина, США, Киев, Джо Байден, Эрл Расмуссен, В мире
Американский экс-полковник назвал Украину тяжелым бременем для Байдена

Американский экс-полковник Расмуссен назвал Украину тяжелым бременем для Байдена

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в преддверии выборов сосредоточен на переизбрании и должен понимать, что поддержка Киева является тяжелым бременем на его плечах, а окружение американского лидера и вовсе считает, что "проект Украина" подходит к концу, заявил РИА Новости полковник армии США в отставке и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен.
По словам Расмуссена, на Западе в вопросе поддержки Киева царит отчаяние: США и их союзники ищут пути выхода.
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"Речь (Байдена в обращении к конгрессу - ред.) была скорее предвыборной речью, чем речью "о положении союза". Думаю, президент Байден или, скорее, его ключевой вспомогательный персонал, считают Украину безнадежным делом, проект Украина подходит к концу, по крайне мере, на данный момент", - сказал Расмуссен.
При этом Байден в обращении к конгрессу ясно дал понять, что готов возложить ответственность за потерю Киева на республиканцев, отметил эксперт.
"Похоже, на Западе царит паника.... Байден сосредоточен на переизбрании и должен понимать, что Украина - тяжелое бремя на его плечах", - добавил он.
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