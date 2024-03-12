https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

Победим в другой раз: Запад признает неизбежность отречения от Украины

Победим в другой раз: Запад признает неизбежность отречения от Украины - РИА Новости, 12.03.2024

Победим в другой раз: Запад признает неизбежность отречения от Украины

Начиная с освобождения российской армией "не имеющей стратегического значения" Авдеевки внимательные читатели могли заметить в западных СМИ среди обычного... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T08:00

2024-03-12T08:00

2024-03-12T13:34

аналитика

россия

украина

сша

евросоюз

марк милли

виктория нуланд

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931689863_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_a80987ed03f8e586e7be1f6ea612f269.jpg

Начиная с освобождения российской армией "не имеющей стратегического значения" Авдеевки внимательные читатели могли заметить в западных СМИ среди обычного пропагандистского шлака новую характерную тенденцию: шизофренически позитивные кричалки о "поддержке Украины до конца" и "неминуемом поражении России" как-то вдруг скукожились и потеряли былой лихой апломб.Мало того, все ранее срежиссированные и скоординированные инфопосылы привычных говорящих персонажей превратились в беспорядочные трепыхания петуха, которому отрубили голову, но он все еще бежит, громко хлопая крыльями.То президент Чехии Павел объявил о создании в Европе "снарядного альянса" для совместных закупок боеприпасов для Украины за пределами ЕС, но потом выяснилось, что поставщиков не нашли, а денег — ай-лю-лю.То отважный победитель навоза и тракторов Макрон заявил о вероятной отправке войск НАТО на Украину, после чего другие евролидеры в ужасе устроили ему темную и Макрон вместе с галстуком публично проглотил свои слова обратно.То власти Евросоюза на пороге вторжения русских орд решили не ждать Америку-с-нами и начали обсуждать создание своей могучей евроармии, но, подумавши, решили — "а ну его к лешему" — на фоне того, что "оборонной промышленности ЕС не хватает финансирования, чтобы производить необходимое количество оружия и для Украины, и для своих нужд".То Запад решает еще раз наконец по-настоящему сплотиться вокруг неоконов и атлантистов, но вдруг главную неоконшу и спеца по печенькам Викторию Нуланд отправляют в "недобровольную" отставку за слишком радикальную позицию.Иначе говоря, есть отчетливое ощущение, что на западном фронте воцарился хаос, переходящий в панику.Что же случилось?Ровно год назад американский генерал Марк Милли бил себя пяткой в ордена и разглагольствовал: "Россия превратилась в государство-изгоя, мир остается вдохновленным украинской смелостью. Если кратко — Россия проиграла". Ему радостно вторил CNN: "Самая сложная задача Запада на Украине — убедить Путина, что он проиграл".Но что-то пошло не так. Год спустя в звенящей тишине повис вопрос из публикации Politico под названием "Почему Запад теряет Украину": "Как Запад с его авианосцами и совокупным экономическим потенциалом в 60 триллионов долларов, на голову превосходящим совокупный ВВП Китая, России и Ирана, отдал инициативу съеживающейся постсоветской стране с ВВП Испании и оказался на коленях перед Путиным?"Ответ искали по всем шкафам, но в итоге нашли: "У нас нет стратегии".Помощь пришла из мозгового центра The Network for Strategic Analysis (RAS/NSA), ответственного за стратегии для Минобороны Канады, который недавно выкатил многостраничный доклад с названием "Какова стратегия Запада на Украине? Отречение после защиты всеми силами". Впервые за последние годы данный документ четко описывает, какие варианты есть у Запада и что ему нужно делать.Давайте кратко пробежимся по основным тезисам этого удивительно реалистичного документа.1. Военная победа Украины "крайне маловероятна" даже "с учетом продолжающейся помощи Запада". Победа в смысле возврата территорий — уже не обсуждается.2. Россия "набирает обороты" и останавливаться не собирается.3. Углубляются противоречия и вызревает конфликт между Зеленским и его западными кураторами.4. На Западе углубляется общественный раскол, растет число противников помощи Украине ("Американские деньги — американцам!") и тех, кто хочет поскорее закончить конфликт.5. Запад уже не может покрывать тотальное воровство и коррупцию киевского режима ("люди воруют так, как будто завтрашнего дня не будет").6. У Украины стремительно заканчивается человеческий ресурс. Средний возраст солдат приближается к 43 годам. Воевать скоро будет некому, даже если Запад отправит все свое оружие. Россия готова поставить пять своих солдат против одного украинского.7. Украина практически исчерпала старые запасы советских вооружений, а запасы оружия и боеприпасов на Западе "малы". Он не может предоставить больше оружия, не поставив под угрозу собственную безопасность.8. Общее состояние умов на Западе кардинально меняется: от уверенности в победе к осознанию необходимости договоренности на любых условиях (включая ранее немыслимые территориальные уступки).9. Запад проиграл войну на истощение России и ее союзникам.10. Судьбу Украины будут решать другие страны. Членство в НАТО — не обсуждается.11. США не рассчитали свои силы и ввязались в конфликт, который они не могут выиграть. У Штатов нет особых интересов на Украине, участие в конфликте отвлекает ресурсы, нужные на более важных направлениях.12. Западу необходимо выработать условия для окончания конфликта с "сохранением лица".13. От США требуется признание необходимости отречься от Украины.14. Европа будет вынуждена выполнить любое решение США.Если суммировать изложенное выше, то, исходя из ситуации, единственная разумная стратегия США, ЕС и НАТО — оставить на столе чаевые, подмести разбитые бокалы, наклеить на фингал пластырь и переместиться в соседний бар.А если их спросят "а как же Украина?", то можно всегда сказать: "Не знаем такой. Мы зашли не в ту дверь".

https://ria.ru/20240311/rossiya-1932284309.html

https://ria.ru/20240311/ukraina-1932274952.html

https://ria.ru/20240311/alyuminiy-1931797010.html

https://ria.ru/20240311/voyska-1932240100.html

https://ria.ru/20240310/pomosch-1932195653.html

https://ria.ru/20240310/ukraina-1932153980.html

https://ria.ru/20240310/panika-1932141928.html

https://ria.ru/20240311/nato-1932285274.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, россия, украина, сша, евросоюз, марк милли, виктория нуланд, нато