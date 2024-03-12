https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
Победим в другой раз: Запад признает неизбежность отречения от Украины
Победим в другой раз: Запад признает неизбежность отречения от Украины - РИА Новости, 12.03.2024
Победим в другой раз: Запад признает неизбежность отречения от Украины
Начиная с освобождения российской армией "не имеющей стратегического значения" Авдеевки внимательные читатели могли заметить в западных СМИ среди обычного... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T08:00
2024-03-12T08:00
2024-03-12T13:34
аналитика
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сша
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нато
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Начиная с освобождения российской армией "не имеющей стратегического значения" Авдеевки внимательные читатели могли заметить в западных СМИ среди обычного пропагандистского шлака новую характерную тенденцию: шизофренически позитивные кричалки о "поддержке Украины до конца" и "неминуемом поражении России" как-то вдруг скукожились и потеряли былой лихой апломб.Мало того, все ранее срежиссированные и скоординированные инфопосылы привычных говорящих персонажей превратились в беспорядочные трепыхания петуха, которому отрубили голову, но он все еще бежит, громко хлопая крыльями.То президент Чехии Павел объявил о создании в Европе "снарядного альянса" для совместных закупок боеприпасов для Украины за пределами ЕС, но потом выяснилось, что поставщиков не нашли, а денег — ай-лю-лю.То отважный победитель навоза и тракторов Макрон заявил о вероятной отправке войск НАТО на Украину, после чего другие евролидеры в ужасе устроили ему темную и Макрон вместе с галстуком публично проглотил свои слова обратно.То власти Евросоюза на пороге вторжения русских орд решили не ждать Америку-с-нами и начали обсуждать создание своей могучей евроармии, но, подумавши, решили — "а ну его к лешему" — на фоне того, что "оборонной промышленности ЕС не хватает финансирования, чтобы производить необходимое количество оружия и для Украины, и для своих нужд".То Запад решает еще раз наконец по-настоящему сплотиться вокруг неоконов и атлантистов, но вдруг главную неоконшу и спеца по печенькам Викторию Нуланд отправляют в "недобровольную" отставку за слишком радикальную позицию.Иначе говоря, есть отчетливое ощущение, что на западном фронте воцарился хаос, переходящий в панику.Что же случилось?Ровно год назад американский генерал Марк Милли бил себя пяткой в ордена и разглагольствовал: "Россия превратилась в государство-изгоя, мир остается вдохновленным украинской смелостью. Если кратко — Россия проиграла". Ему радостно вторил CNN: "Самая сложная задача Запада на Украине — убедить Путина, что он проиграл".Но что-то пошло не так. Год спустя в звенящей тишине повис вопрос из публикации Politico под названием "Почему Запад теряет Украину": "Как Запад с его авианосцами и совокупным экономическим потенциалом в 60 триллионов долларов, на голову превосходящим совокупный ВВП Китая, России и Ирана, отдал инициативу съеживающейся постсоветской стране с ВВП Испании и оказался на коленях перед Путиным?"Ответ искали по всем шкафам, но в итоге нашли: "У нас нет стратегии".Помощь пришла из мозгового центра The Network for Strategic Analysis (RAS/NSA), ответственного за стратегии для Минобороны Канады, который недавно выкатил многостраничный доклад с названием "Какова стратегия Запада на Украине? Отречение после защиты всеми силами". Впервые за последние годы данный документ четко описывает, какие варианты есть у Запада и что ему нужно делать.Давайте кратко пробежимся по основным тезисам этого удивительно реалистичного документа.1. Военная победа Украины "крайне маловероятна" даже "с учетом продолжающейся помощи Запада". Победа в смысле возврата территорий — уже не обсуждается.2. Россия "набирает обороты" и останавливаться не собирается.3. Углубляются противоречия и вызревает конфликт между Зеленским и его западными кураторами.4. На Западе углубляется общественный раскол, растет число противников помощи Украине ("Американские деньги — американцам!") и тех, кто хочет поскорее закончить конфликт.5. Запад уже не может покрывать тотальное воровство и коррупцию киевского режима ("люди воруют так, как будто завтрашнего дня не будет").6. У Украины стремительно заканчивается человеческий ресурс. Средний возраст солдат приближается к 43 годам. Воевать скоро будет некому, даже если Запад отправит все свое оружие. Россия готова поставить пять своих солдат против одного украинского.7. Украина практически исчерпала старые запасы советских вооружений, а запасы оружия и боеприпасов на Западе "малы". Он не может предоставить больше оружия, не поставив под угрозу собственную безопасность.8. Общее состояние умов на Западе кардинально меняется: от уверенности в победе к осознанию необходимости договоренности на любых условиях (включая ранее немыслимые территориальные уступки).9. Запад проиграл войну на истощение России и ее союзникам.10. Судьбу Украины будут решать другие страны. Членство в НАТО — не обсуждается.11. США не рассчитали свои силы и ввязались в конфликт, который они не могут выиграть. У Штатов нет особых интересов на Украине, участие в конфликте отвлекает ресурсы, нужные на более важных направлениях.12. Западу необходимо выработать условия для окончания конфликта с "сохранением лица".13. От США требуется признание необходимости отречься от Украины.14. Европа будет вынуждена выполнить любое решение США.Если суммировать изложенное выше, то, исходя из ситуации, единственная разумная стратегия США, ЕС и НАТО — оставить на столе чаевые, подмести разбитые бокалы, наклеить на фингал пластырь и переместиться в соседний бар.А если их спросят "а как же Украина?", то можно всегда сказать: "Не знаем такой. Мы зашли не в ту дверь".
https://ria.ru/20240311/rossiya-1932284309.html
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932274952.html
https://ria.ru/20240311/alyuminiy-1931797010.html
https://ria.ru/20240311/voyska-1932240100.html
https://ria.ru/20240310/pomosch-1932195653.html
https://ria.ru/20240310/ukraina-1932153980.html
https://ria.ru/20240310/panika-1932141928.html
https://ria.ru/20240311/nato-1932285274.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
аналитика, россия, украина, сша, евросоюз, марк милли, виктория нуланд, нато
Аналитика, Россия, Украина, США, Евросоюз, Марк Милли, Виктория Нуланд, НАТО
Начиная с освобождения российской армией "не имеющей стратегического значения" Авдеевки
внимательные читатели могли заметить в западных СМИ среди обычного пропагандистского шлака новую характерную тенденцию: шизофренически позитивные кричалки о "поддержке Украины до конца" и "неминуемом поражении России" как-то вдруг скукожились и потеряли былой лихой апломб.
Мало того, все ранее срежиссированные и скоординированные инфопосылы привычных говорящих персонажей превратились в беспорядочные трепыхания петуха, которому отрубили голову, но он все еще бежит, громко хлопая крыльями.
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То президент Чехии
Павел объявил о создании в Европе
"снарядного альянса" для совместных закупок боеприпасов для Украины за пределами ЕС
, но потом выяснилось, что поставщиков не нашли, а денег — ай-лю-лю.
То отважный победитель навоза и тракторов Макрон заявил о вероятной отправке войск НАТО
на Украину, после чего другие евролидеры в ужасе устроили ему темную и Макрон вместе с галстуком публично проглотил свои слова обратно.
То власти Евросоюза на пороге вторжения русских орд решили не ждать Америку-с-нами и начали обсуждать создание своей могучей евроармии, но, подумавши, решили — "а ну его к лешему" — на фоне того, что "оборонной промышленности ЕС не хватает финансирования, чтобы производить необходимое количество оружия и для Украины, и для своих нужд".
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То Запад решает еще раз наконец по-настоящему сплотиться вокруг неоконов и атлантистов, но вдруг главную неоконшу и спеца по печенькам Викторию Нуланд
отправляют в "недобровольную" отставку за слишком радикальную позицию.
Иначе говоря, есть отчетливое ощущение, что на западном фронте воцарился хаос, переходящий в панику.
Ровно год назад американский генерал Марк Милли
бил себя пяткой в ордена и разглагольствовал: "Россия превратилась в государство-изгоя, мир остается вдохновленным украинской смелостью. Если кратко — Россия
проиграла". Ему радостно вторил CNN: "Самая сложная задача Запада на Украине — убедить Путина, что он проиграл".
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Но что-то пошло не так. Год спустя в звенящей тишине повис вопрос из публикации Politico
под названием "Почему Запад теряет Украину": "Как Запад с его авианосцами и совокупным экономическим потенциалом в 60 триллионов долларов, на голову превосходящим совокупный ВВП Китая
, России и Ирана
, отдал инициативу съеживающейся постсоветской стране с ВВП Испании
и оказался на коленях перед Путиным?"
Ответ искали по всем шкафам, но в итоге нашли: "У нас нет стратегии".
Помощь пришла из мозгового центра The Network for Strategic Analysis (RAS/NSA
), ответственного за стратегии для Минобороны Канады
, который недавно выкатил многостраничный доклад с названием "Какова стратегия Запада на Украине? Отречение после защиты всеми силами". Впервые за последние годы данный документ четко описывает, какие варианты есть у Запада и что ему нужно делать.
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Давайте кратко пробежимся по основным тезисам этого удивительно реалистичного документа.
1. Военная победа Украины "крайне маловероятна" даже "с учетом продолжающейся помощи Запада". Победа в смысле возврата территорий — уже не обсуждается.
2. Россия "набирает обороты" и останавливаться не собирается.
3. Углубляются противоречия и вызревает конфликт между Зеленским и его западными кураторами.
4. На Западе углубляется общественный раскол, растет число противников помощи Украине ("Американские деньги — американцам!") и тех, кто хочет поскорее закончить конфликт.
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5. Запад уже не может покрывать тотальное воровство и коррупцию киевского режима ("люди воруют так, как будто завтрашнего дня не будет").
6. У Украины стремительно заканчивается человеческий ресурс. Средний возраст солдат приближается к 43 годам. Воевать скоро будет некому, даже если Запад отправит все свое оружие. Россия готова поставить пять своих солдат против одного украинского.
7. Украина практически исчерпала старые запасы советских вооружений, а запасы оружия и боеприпасов на Западе "малы". Он не может предоставить больше оружия, не поставив под угрозу собственную безопасность.
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8. Общее состояние умов на Западе кардинально меняется: от уверенности в победе к осознанию необходимости договоренности на любых условиях (включая ранее немыслимые территориальные уступки).
9. Запад проиграл войну на истощение России и ее союзникам.
10. Судьбу Украины будут решать другие страны. Членство в НАТО — не обсуждается.
11. США
не рассчитали свои силы и ввязались в конфликт, который они не могут выиграть. У Штатов нет особых интересов на Украине, участие в конфликте отвлекает ресурсы, нужные на более важных направлениях.
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12. Западу необходимо выработать условия для окончания конфликта с "сохранением лица".
13. От США требуется признание необходимости отречься от Украины.
14. Европа будет вынуждена выполнить любое решение США.
Если суммировать изложенное выше, то, исходя из ситуации, единственная разумная стратегия США, ЕС и НАТО — оставить на столе чаевые, подмести разбитые бокалы, наклеить на фингал пластырь и переместиться в соседний бар.
А если их спросят "а как же Украина?", то можно всегда сказать: "Не знаем такой. Мы зашли не в ту дверь".
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