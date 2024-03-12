https://ria.ru/20240312/pogoda-1932415395.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 12.03.2024

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Без осадков и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T08:12

2024-03-12T08:12

2024-03-12T08:12

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Без осадков и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник на погоду в столице будет оказывать влияние гребень антициклона. "В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 3-5 градусов, в Подмосковье - плюс 1-6 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть западный, несильный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240311/vesna-1932225781.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"