https://ria.ru/20240312/pogoda-1932415395.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 12.03.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Без осадков и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T08:12
2024-03-12T08:12
2024-03-12T08:12
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Без осадков и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник на погоду в столице будет оказывать влияние гребень антициклона. "В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 3-5 градусов, в Подмосковье - плюс 1-6 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть западный, несильный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240311/vesna-1932225781.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Леус: без осадков и до пяти градусов тепла ожидается в Москве во вторник
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Без осадков и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что во вторник на погоду в столице будет оказывать влияние гребень антициклона.
"В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве
- плюс 3-5 градусов, в Подмосковье
- плюс 1-6 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть западный, несильный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется метеорологическая весна