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В Подмосковье задержали серийного поджигателя автомобилей - РИА Новости, 12.03.2024
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10:07 12.03.2024 (обновлено: 10:38 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/podzhigatel-1932429342.html
В Подмосковье задержали серийного поджигателя автомобилей
В Подмосковье задержали серийного поджигателя автомобилей - РИА Новости, 12.03.2024
В Подмосковье задержали серийного поджигателя автомобилей
Подмосковные полицейские задержали в Ленинском городском округе серийного поджигателя автомобилей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T10:07
2024-03-12T10:38
происшествия
московская область (подмосковье)
ирина волк
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали в Ленинском городском округе серийного поджигателя автомобилей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. "Мои коллеги из Подмосковья задержали серийного поджигателя. Он действовал в ночное время на территории Ленинского городского округа Московской области", - написала она в своем Telegram-канале, уточнив, что злоумышленник использовал для поджогов пропитанную жидкостью для розжига ткань. Волк отметила, что повреждено "три автомобиля, четвертый потушил вовремя подоспевший дворник". Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Фигурант заключен под стражу.
https://ria.ru/20240220/khimki-1928393177.html
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происшествия, московская область (подмосковье), ирина волк
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк
В Подмосковье задержали серийного поджигателя автомобилей

В Ленинском округе Подмосковья задержали мужчину, поджегшего четыре автомобиля

© Ирина Волк/TelegramВ Подмосковье задержали серийного поджигателя автомобилей
В Подмосковье задержали серийного поджигателя автомобилей
© Ирина Волк/Telegram
В Подмосковье задержали серийного поджигателя автомобилей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали в Ленинском городском округе серийного поджигателя автомобилей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
"Мои коллеги из Подмосковья задержали серийного поджигателя. Он действовал в ночное время на территории Ленинского городского округа Московской области", - написала она в своем Telegram-канале, уточнив, что злоумышленник использовал для поджогов пропитанную жидкостью для розжига ткань.
Волк отметила, что повреждено "три автомобиля, четвертый потушил вовремя подоспевший дворник".
Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Фигурант заключен под стражу.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Ирина Волк
 
 
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