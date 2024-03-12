https://ria.ru/20240312/podzhigatel-1932429342.html
В Подмосковье задержали серийного поджигателя автомобилей
В Подмосковье задержали серийного поджигателя автомобилей - РИА Новости, 12.03.2024
В Подмосковье задержали серийного поджигателя автомобилей
Подмосковные полицейские задержали в Ленинском городском округе серийного поджигателя автомобилей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T10:07
2024-03-12T10:07
2024-03-12T10:38
происшествия
московская область (подмосковье)
ирина волк
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали в Ленинском городском округе серийного поджигателя автомобилей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. "Мои коллеги из Подмосковья задержали серийного поджигателя. Он действовал в ночное время на территории Ленинского городского округа Московской области", - написала она в своем Telegram-канале, уточнив, что злоумышленник использовал для поджогов пропитанную жидкостью для розжига ткань. Волк отметила, что повреждено "три автомобиля, четвертый потушил вовремя подоспевший дворник". Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Фигурант заключен под стражу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), ирина волк
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк
В Подмосковье задержали серийного поджигателя автомобилей
В Ленинском округе Подмосковья задержали мужчину, поджегшего четыре автомобиля
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Подмосковные полицейские задержали в Ленинском городском округе серийного поджигателя автомобилей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале
.
"Мои коллеги из Подмосковья задержали серийного поджигателя. Он действовал в ночное время на территории Ленинского городского округа Московской области", - написала она в своем Telegram-канале, уточнив, что злоумышленник использовал для поджогов пропитанную жидкостью для розжига ткань.
Волк отметила, что повреждено "три автомобиля, четвертый потушил вовремя подоспевший дворник".
Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Фигурант заключен под стражу.
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