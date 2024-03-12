https://ria.ru/20240312/podzhigatel-1932429342.html

В Подмосковье задержали серийного поджигателя автомобилей

В Подмосковье задержали серийного поджигателя автомобилей - РИА Новости, 12.03.2024

В Подмосковье задержали серийного поджигателя автомобилей

Подмосковные полицейские задержали в Ленинском городском округе серийного поджигателя автомобилей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T10:07

2024-03-12T10:07

2024-03-12T10:38

происшествия

московская область (подмосковье)

ирина волк

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали в Ленинском городском округе серийного поджигателя автомобилей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. "Мои коллеги из Подмосковья задержали серийного поджигателя. Он действовал в ночное время на территории Ленинского городского округа Московской области", - написала она в своем Telegram-канале, уточнив, что злоумышленник использовал для поджогов пропитанную жидкостью для розжига ткань. Волк отметила, что повреждено "три автомобиля, четвертый потушил вовремя подоспевший дворник". Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Фигурант заключен под стражу.

https://ria.ru/20240220/khimki-1928393177.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), ирина волк