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В "Аптекарском огороде" в Москве распустились первые подснежники
В "Аптекарском огороде" в Москве распустились первые подснежники - РИА Новости, 12.03.2024
В "Аптекарском огороде" в Москве распустились первые подснежники
Первые подснежники появились в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:31
2024-03-12T16:31
2024-03-12T16:31
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Первые подснежники появились в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщили в пресс-службе."Посетители могут увидеть и сфотографировать их у главного входа в Теневом саду", — рассказали в "Аптекарском огороде". На территории ботанического сада растет шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский и ризейский. Большинство видов цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, общество, весна
Хорошие новости, Москва, Общество, Весна
В "Аптекарском огороде" в Москве распустились первые подснежники
Первые подснежники распустились в Теневом саду в "Аптекарском огороде"
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Первые подснежники появились в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщили в пресс-службе
.
"Посетители могут увидеть и сфотографировать их у главного входа в Теневом саду", — рассказали в "Аптекарском огороде".
На территории ботанического сада растет шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский и ризейский. Большинство видов цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью.
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