https://ria.ru/20240312/podsnezhniki-1932535950.html

В "Аптекарском огороде" в Москве распустились первые подснежники

В "Аптекарском огороде" в Москве распустились первые подснежники - РИА Новости, 12.03.2024

В "Аптекарском огороде" в Москве распустились первые подснежники

Первые подснежники появились в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T16:31

2024-03-12T16:31

2024-03-12T16:31

хорошие новости

москва

общество

весна

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932532918_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9e5daae40441d91a4db586e1b8c2021f.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Первые подснежники появились в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщили в пресс-службе."Посетители могут увидеть и сфотографировать их у главного входа в Теневом саду", — рассказали в "Аптекарском огороде". На территории ботанического сада растет шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский и ризейский. Большинство видов цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью.

https://ria.ru/20240312/pervotsvety-1932439344.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, общество, весна