Рейтинг@Mail.ru
В "Аптекарском огороде" в Москве распустились первые подснежники - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:31 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/podsnezhniki-1932535950.html
В "Аптекарском огороде" в Москве распустились первые подснежники
В "Аптекарском огороде" в Москве распустились первые подснежники - РИА Новости, 12.03.2024
В "Аптекарском огороде" в Москве распустились первые подснежники
Первые подснежники появились в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:31
2024-03-12T16:31
хорошие новости
москва
общество
весна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932532918_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9e5daae40441d91a4db586e1b8c2021f.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Первые подснежники появились в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщили в пресс-службе."Посетители могут увидеть и сфотографировать их у главного входа в Теневом саду", — рассказали в "Аптекарском огороде". На территории ботанического сада растет шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский и ризейский. Большинство видов цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью.
https://ria.ru/20240312/pervotsvety-1932439344.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932532918_151:0:1111:720_1920x0_80_0_0_04b0c91128c375e86d1d22aa55d30281.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, весна
Хорошие новости, Москва, Общество, Весна
В "Аптекарском огороде" в Москве распустились первые подснежники

Первые подснежники распустились в Теневом саду в "Аптекарском огороде"

© Фото : Аптекарский огород МГУ/TelegramПервые подснежники распустились в "Аптекарском огороде"
Первые подснежники распустились в Аптекарском огороде - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : Аптекарский огород МГУ/Telegram
Первые подснежники распустились в "Аптекарском огороде"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Первые подснежники появились в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщили в пресс-службе.
"Посетители могут увидеть и сфотографировать их у главного входа в Теневом саду", — рассказали в "Аптекарском огороде".
На территории ботанического сада растет шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский и ризейский. Большинство видов цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью.
Первоцветы, распустившиеся в петербургском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
В петербургском ботаническом саду распустились первоцветы
Вчера, 10:51
 
Хорошие новостиМоскваОбществоВесна
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала