https://ria.ru/20240312/podderzhka-1932570674.html

Объем материальной поддержки нижегородских медиков вырос в 10 раз за 6 лет

Объем материальной поддержки нижегородских медиков вырос в 10 раз за 6 лет - РИА Новости, 12.03.2024

Объем материальной поддержки нижегородских медиков вырос в 10 раз за 6 лет

Объем ежегодной материальной поддержки медиков за последние шесть лет в Нижегородской области увеличился десятикратно, заявил губернатор Глеб Никитин. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:30

2024-03-12T18:30

2024-03-12T18:30

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар — РИА Новости. Объем ежегодной материальной поддержки медиков за последние шесть лет в Нижегородской области увеличился десятикратно, заявил губернатор Глеб Никитин. "Если по итогам 2018 года объем денежных средств, направленных на поддержку медицинских работников, составлял более 130 миллионов рублей, то по итогам прошлого года этот показатель превысил значение в 1,3 миллиарда рублей", - заявил Никитин в ходе выступления с отчетом о социально-экономическом развитии региона. Он отметил, что дополнительно к программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", которые будут продолжены до 2030 года, в Нижегородской области действует обширный перечень мер дополнительных выплат и поддержки, в том числе студентам. Как уточнили в министерстве здравоохранения региона, в конце 2022 года в Нижегородской области стартовала программа поддержки медиков дефицитных специальностей. При условии заключения договора о работе в бюджетном учреждении здравоохранения в течение пяти лет врачи получают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, а специалисты со средним медицинским образованием - в размере 500 тысяч рублей. К настоящему моменту участниками программы стали уже 169 врачей и 156 медицинских работников среднего звена. В начале 2024 года в регионе установили дополнительную меру социальной поддержки работников бюджетных учреждений здравоохранения. Речь идет о предоставлении ежемесячной денежной компенсации расходов на найм жилого помещения специалистам, которые не имеют собственного жилья. Еще две новые инициативы направлены на поддержку студентов-медиков. В частности, вводится ежегодная денежная выплата обучающимся на старших курсах вузов, заключившим договор о целевом обучении. Кроме того, студенты, обучающиеся на старших курсах медицинских вузов по договорам об оказании платных услуг, могут также получить компенсационные выплаты за обучение с условием дальнейшей работы в бюджетных учреждениях здравоохранения региона. "Внедрение широкого спектра мер поддержки медиков позволяет восполнять дефицит кадров в наших государственных учреждениях здравоохранения. Это одна из важнейших задач, которая обозначена в национальном проекте "Здравоохранение". Прошлой весной наш опыт по материальной поддержке медиков был отмечен Минздравом России в числе лучших. Все внедренные нами меры уже позволили привлечь около тысячи специалистов за последние несколько лет. Мы видим долгожданный перелом ситуации с обеспечением врачебных кадров", — подчеркнул Никитин.

https://ria.ru/20231222/mashiny-1917568405.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нижегородская область, глеб никитин