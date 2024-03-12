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Власти Подмосковья рассказали о планах обновить более 500 детских площадок

Власти Подмосковья рассказали о планах обновить более 500 детских площадок - РИА Новости, 12.03.2024

Власти Подмосковья рассказали о планах обновить более 500 детских площадок

Глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал о планах реконструировать более 500 детских площадок в регионе в 2024 году. Об этом... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T19:00

2024-03-12T19:00

2024-03-12T19:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал о планах реконструировать более 500 детских площадок в регионе в 2024 году. Об этом сообщил телеканал "360".По словам министра, еще 132 новые детские площадки установят по программе губернатора."На территории Московской области появятся 132 новые губернаторские детские игровые площадки. А на 535 площадках произведут полную замену оборудования", – уточнил в беседе с журналистами Хайкин.Специалисты планируют разбить площадки площадью 300 и 450 квадратных метров. Их оборудуют игровыми элементами, скамейками, урнами, резиновыми покрытиями и ограждениями.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)