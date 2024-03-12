https://ria.ru/20240312/ploschadki-1932577538.html
Власти Подмосковья рассказали о планах обновить более 500 детских площадок
Власти Подмосковья рассказали о планах обновить более 500 детских площадок - РИА Новости, 12.03.2024
Власти Подмосковья рассказали о планах обновить более 500 детских площадок
Глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал о планах реконструировать более 500 детских площадок в регионе в 2024 году. Об этом... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:00
2024-03-12T19:00
2024-03-12T19:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758265298_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f70c7a3c8f70fff82fe8f4d8b14044bf.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал о планах реконструировать более 500 детских площадок в регионе в 2024 году. Об этом сообщил телеканал "360".По словам министра, еще 132 новые детские площадки установят по программе губернатора."На территории Московской области появятся 132 новые губернаторские детские игровые площадки. А на 535 площадках произведут полную замену оборудования", – уточнил в беседе с журналистами Хайкин.Специалисты планируют разбить площадки площадью 300 и 450 квадратных метров. Их оборудуют игровыми элементами, скамейками, урнами, резиновыми покрытиями и ограждениями.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758265298_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_8385e3296ca1558ad728ab07315f1cb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал о планах реконструировать более 500 детских площадок в регионе в 2024 году. Об этом сообщил телеканал "360"
.
По словам министра, еще 132 новые детские площадки установят по программе губернатора.
"На территории Московской области появятся 132 новые губернаторские детские игровые площадки. А на 535 площадках произведут полную замену оборудования", – уточнил в беседе с журналистами Хайкин.
Специалисты планируют разбить площадки площадью 300 и 450 квадратных метров. Их оборудуют игровыми элементами, скамейками, урнами, резиновыми покрытиями и ограждениями.