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Власти Подмосковья рассказали о планах обновить более 500 детских площадок - РИА Новости, 12.03.2024
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Новости Подмосковья
 
19:00 12.03.2024
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Власти Подмосковья рассказали о планах обновить более 500 детских площадок
Власти Подмосковья рассказали о планах обновить более 500 детских площадок - РИА Новости, 12.03.2024
Власти Подмосковья рассказали о планах обновить более 500 детских площадок
Глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал о планах реконструировать более 500 детских площадок в регионе в 2024 году. Об этом... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:00
2024-03-12T19:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал о планах реконструировать более 500 детских площадок в регионе в 2024 году. Об этом сообщил телеканал "360".По словам министра, еще 132 новые детские площадки установят по программе губернатора."На территории Московской области появятся 132 новые губернаторские детские игровые площадки. А на 535 площадках произведут полную замену оборудования", – уточнил в беседе с журналистами Хайкин.Специалисты планируют разбить площадки площадью 300 и 450 квадратных метров. Их оборудуют игровыми элементами, скамейками, урнами, резиновыми покрытиями и ограждениями.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Власти Подмосковья рассказали о планах обновить более 500 детских площадок

© РИА Новости / Илья ПиталевДетская игровая площадка
Детская игровая площадка - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал о планах реконструировать более 500 детских площадок в регионе в 2024 году. Об этом сообщил телеканал "360".
По словам министра, еще 132 новые детские площадки установят по программе губернатора.
"На территории Московской области появятся 132 новые губернаторские детские игровые площадки. А на 535 площадках произведут полную замену оборудования", – уточнил в беседе с журналистами Хайкин.
Специалисты планируют разбить площадки площадью 300 и 450 квадратных метров. Их оборудуют игровыми элементами, скамейками, урнами, резиновыми покрытиями и ограждениями.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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