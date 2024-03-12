https://ria.ru/20240312/patriot-1932401327.html

На Украине вскрылась информация о судьбе расчета Patriot

На Украине вскрылась информация о судьбе расчета Patriot - РИА Новости, 12.03.2024

На Украине вскрылась информация о судьбе расчета Patriot

В украинском сегменте интернета появился некролог погибшему зенитчику Павлу Василькову с фотографией, на которой он стоит на фоне пусковой установки... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T02:33

2024-03-12T02:33

2024-03-12T11:14

украина

донецкая народная республика

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В украинском сегменте интернета появился некролог погибшему зенитчику Павлу Василькову с фотографией, на которой он стоит на фоне пусковой установки американского ЗРК Patriot.Пост опубликовала в Instagram* пользователь natalia.1772. В тексте говорится, что Васильков погиб "во время выполнения боевого задания" вместе с сослуживцами, "охранявшими небо" над Украиной.При этом на фото, сопровождающем пост, за спиной Василькова видна пусковая установка c характерными для Patriot контейнерами с зенитными ракетами.Информацию о гибели украинского военного опубликовали также в группе "Краснополье" в Facebook*.В конце прошлой недели источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что в районе Покровска в ДНР ударом ракеты "Искандер-М" уничтожены системы ПВО, среди них были две машины американского комплекса Patriot.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

украина

донецкая народная республика

россия

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Кадры последствий удара по украинским ЗРК в ДНР В распоряжении РИА Новости оказались кадры последствий удара по украинским ЗРК западнее города Покровск в Донбассе. В результате точного удара были поражены: 3 пусковые установки ЗРК С-300ПС, радиолокатор подсвета целей и наведения ракет; два автомобиля сопровождения ВСУ. Ранее МО РФ опубликовали кадры самого удара. 2024-03-12T02:33 true PT0M16S

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украина, донецкая народная республика, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), вооруженные силы украины, россия