https://ria.ru/20240312/patriarkh-1932546460.html

Патриарх Кирилл поздравил ФСИН со 145-летием

Патриарх Кирилл поздравил ФСИН со 145-летием - РИА Новости, 12.03.2024

Патриарх Кирилл поздравил ФСИН со 145-летием

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) со 145-летием, отметив, что Русская православная церковь (РПЦ)... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T16:57

2024-03-12T16:57

2024-03-12T16:57

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

александр i

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) со 145-летием, отметив, что Русская православная церковь (РПЦ) всегда уделяет особое внимание пастырскому окормлению ее сотрудников и их молитвенной и духовно-нравственной поддержке."Образованная решением императора Александра II, единая государственная система исполнения наказаний с тех пор и доныне совершает важное и ответственное служение, осуществляя правоприменительные функции. Русская православная церковь всегда уделяет особое внимание пастырскому окормлению сотрудников ФСИН России, их молитвенной и духовно-нравственной поддержке. Убежден, что успешное продолжение нашего взаимодействия принесет и в дальнейшем немало добрых плодов", – говорится в поздравлении патриарха директору ФСИН РФ генералу внутренней службы Аркадию Гостеву, которое опубликовано сайтом РПЦ.Патриарх выразил надежду, что Бог через святого покровителя работников уголовно-исполнительной системы РФ преподобного Пимена Угрешского "укрепит душевные и телесные силы тех, кто стоит на страже законности и правопорядка в нашей стране", и пожелал сотрудникам ведомства здоровья, бодрости духа и помощи от Господа.

https://ria.ru/20240310/patriarkh-1932145333.html

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

патриарх кирилл (владимир гундяев), александр i, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), русская православная церковь, религия