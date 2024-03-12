Патриарх Кирилл поздравил ФСИН со 145-летием
Патриарх Кирилл: Церковь всегда уделяет внимание духовной поддержке ФСИН
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на XI Рождественской парламентской встрече
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) со 145-летием, отметив, что Русская православная церковь (РПЦ) всегда уделяет особое внимание пастырскому окормлению ее сотрудников и их молитвенной и духовно-нравственной поддержке.
"Образованная решением императора Александра II, единая государственная система исполнения наказаний с тех пор и доныне совершает важное и ответственное служение, осуществляя правоприменительные функции. Русская православная церковь всегда уделяет особое внимание пастырскому окормлению сотрудников ФСИН России, их молитвенной и духовно-нравственной поддержке. Убежден, что успешное продолжение нашего взаимодействия принесет и в дальнейшем немало добрых плодов", – говорится в поздравлении патриарха директору ФСИН РФ генералу внутренней службы Аркадию Гостеву, которое опубликовано сайтом РПЦ.
Патриарх выразил надежду, что Бог через святого покровителя работников уголовно-исполнительной системы РФ преподобного Пимена Угрешского "укрепит душевные и телесные силы тех, кто стоит на страже законности и правопорядка в нашей стране", и пожелал сотрудникам ведомства здоровья, бодрости духа и помощи от Господа.