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Патриарх Кирилл поздравил ФСИН со 145-летием - РИА Новости, 12.03.2024
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Религия
 
16:57 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/patriarkh-1932546460.html
Патриарх Кирилл поздравил ФСИН со 145-летием
Патриарх Кирилл поздравил ФСИН со 145-летием - РИА Новости, 12.03.2024
Патриарх Кирилл поздравил ФСИН со 145-летием
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) со 145-летием, отметив, что Русская православная церковь (РПЦ)... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:57
2024-03-12T16:57
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
александр i
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) со 145-летием, отметив, что Русская православная церковь (РПЦ) всегда уделяет особое внимание пастырскому окормлению ее сотрудников и их молитвенной и духовно-нравственной поддержке."Образованная решением императора Александра II, единая государственная система исполнения наказаний с тех пор и доныне совершает важное и ответственное служение, осуществляя правоприменительные функции. Русская православная церковь всегда уделяет особое внимание пастырскому окормлению сотрудников ФСИН России, их молитвенной и духовно-нравственной поддержке. Убежден, что успешное продолжение нашего взаимодействия принесет и в дальнейшем немало добрых плодов", – говорится в поздравлении патриарха директору ФСИН РФ генералу внутренней службы Аркадию Гостеву, которое опубликовано сайтом РПЦ.Патриарх выразил надежду, что Бог через святого покровителя работников уголовно-исполнительной системы РФ преподобного Пимена Угрешского "укрепит душевные и телесные силы тех, кто стоит на страже законности и правопорядка в нашей стране", и пожелал сотрудникам ведомства здоровья, бодрости духа и помощи от Господа.
https://ria.ru/20240310/patriarkh-1932145333.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), александр i, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), русская православная церковь, религия
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Александр I, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Русская православная церковь, Религия
Патриарх Кирилл поздравил ФСИН со 145-летием

Патриарх Кирилл: Церковь всегда уделяет внимание духовной поддержке ФСИН

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на XI Рождественской парламентской встрече
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на XI Рождественской парламентской встрече - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) со 145-летием, отметив, что Русская православная церковь (РПЦ) всегда уделяет особое внимание пастырскому окормлению ее сотрудников и их молитвенной и духовно-нравственной поддержке.
"Образованная решением императора Александра II, единая государственная система исполнения наказаний с тех пор и доныне совершает важное и ответственное служение, осуществляя правоприменительные функции. Русская православная церковь всегда уделяет особое внимание пастырскому окормлению сотрудников ФСИН России, их молитвенной и духовно-нравственной поддержке. Убежден, что успешное продолжение нашего взаимодействия принесет и в дальнейшем немало добрых плодов", – говорится в поздравлении патриарха директору ФСИН РФ генералу внутренней службы Аркадию Гостеву, которое опубликовано сайтом РПЦ.
Патриарх выразил надежду, что Бог через святого покровителя работников уголовно-исполнительной системы РФ преподобного Пимена Угрешского "укрепит душевные и телесные силы тех, кто стоит на страже законности и правопорядка в нашей стране", и пожелал сотрудникам ведомства здоровья, бодрости духа и помощи от Господа.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Патриарх Кирилл посоветовал провести Масленицу "разумно и по-доброму"
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РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Александр IФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Русская православная церковьРелигия
 
 
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