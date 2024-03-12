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Новая кипрская партия "Элпис" заявила о желании быть с русским народом - РИА Новости, 12.03.2024
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06:59 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/partiya_elpis-1932411134.html
Новая кипрская партия "Элпис" заявила о желании быть с русским народом
Новая кипрская партия "Элпис" заявила о желании быть с русским народом - РИА Новости, 12.03.2024
Новая кипрская партия "Элпис" заявила о желании быть с русским народом
Новая кипрская партия "Элпис" ("Надежда") хочет активно развивать связи с Россией, рассказал РИА Новости лидер организации Андреас Теофилакту. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T06:59
2024-03-12T06:59
кипр
россия
турция
в мире
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Новая кипрская партия "Элпис" ("Надежда") хочет активно развивать связи с Россией, рассказал РИА Новости лидер организации Андреас Теофилакту. "Надежда - так называется наша политическая партия. И это надежда снова быть с русским народом… Многое может произойти, когда на вашей стороне такая сплочённая страна, как Россия. Я понимаю, что мы маленькая страна, но Кипр находится в стратегической точке. Не случайно англичане до сих пор держат базы на нашем острове. Так что союз с Россией будет иметь взаимовыгодный эффект", — объяснил Теофилакту. Выборы в различные органы власти пройдут на Кипре 9 июня. Партия "Элпис" будет выдвигать впервые своих кандидатов в местные муниципалитеты. На Кипре живёт много русских, которые заключили брак с гражданами этой страны или открыли на острове своё дело. По словам политика, это идёт на пользу кипрскому народу. Но киприоты многое теряют из-за санкций, прежде всего страдает туристический бизнес, добавил он. "Кипр во многом зависит от своего туристического продукта, так почему бы российским туристам не вернуться на наши пляжи, в рестораны и отели? Так почему бы не пожелать лучшего сотрудничества со страной, которая является сверхдержавой, и мы знаем, что у нас много общего, в основном в религиозном плане?" - рассуждает Теофилакту. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения в Турцию, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. 37% территории острова, на котором в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. Это признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступают за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявил, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
https://ria.ru/20240229/putin-1930179190.html
https://ria.ru/20240124/kipr-1923216678.html
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кипр, россия, турция, в мире, оон
Кипр, Россия, Турция, В мире, ООН
Новая кипрская партия "Элпис" заявила о желании быть с русским народом

Глава новой кипрской партии "Элпис" хочет активно развивать связи с Россией

© AP Photo / Thanassis StavrakisФлаг Кипра
Флаг Кипра - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Флаг Кипра. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Новая кипрская партия "Элпис" ("Надежда") хочет активно развивать связи с Россией, рассказал РИА Новости лидер организации Андреас Теофилакту.
«
"Надежда - так называется наша политическая партия. И это надежда снова быть с русским народом… Многое может произойти, когда на вашей стороне такая сплочённая страна, как Россия. Я понимаю, что мы маленькая страна, но Кипр находится в стратегической точке. Не случайно англичане до сих пор держат базы на нашем острове. Так что союз с Россией будет иметь взаимовыгодный эффект", — объяснил Теофилакту.
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Выборы в различные органы власти пройдут на Кипре 9 июня. Партия "Элпис" будет выдвигать впервые своих кандидатов в местные муниципалитеты. На Кипре живёт много русских, которые заключили брак с гражданами этой страны или открыли на острове своё дело. По словам политика, это идёт на пользу кипрскому народу. Но киприоты многое теряют из-за санкций, прежде всего страдает туристический бизнес, добавил он.
"Кипр во многом зависит от своего туристического продукта, так почему бы российским туристам не вернуться на наши пляжи, в рестораны и отели? Так почему бы не пожелать лучшего сотрудничества со страной, которая является сверхдержавой, и мы знаем, что у нас много общего, в основном в религиозном плане?" - рассуждает Теофилакту.
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Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения в Турцию, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. 37% территории острова, на котором в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. Это признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступают за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявил, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
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