https://ria.ru/20240312/oruzhie-1932566621.html

Россия изучит инициативу Китая по соглашению о неприменении ядерного оружия

Россия изучит инициативу Китая по соглашению о неприменении ядерного оружия - РИА Новости, 12.03.2024

Россия изучит инициативу Китая по соглашению о неприменении ядерного оружия

Россия изучает идею Китая договориться о неприменении первыми ядерного оружия и считает, что в ней есть здравое зерно, но вопрос заключается в том, готовы ли... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:08

2024-03-12T18:08

2024-03-12T18:32

китай

россия

сергей рябков

в мире

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия изучает идею Китая договориться о неприменении первыми ядерного оружия и считает, что в ней есть здравое зерно, но вопрос заключается в том, готовы ли западные страны всерьез рассматривать такую инициативу, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы обратили внимание на соответствующее заявление, которое прозвучало в ходе сегмента высокого уровня Конференции по разоружению. С китайской стороны идеи такого рода озвучиваются не впервые, сейчас они получили определенное развитие. Мы с вниманием относимся к этому предложению, изучаем его", - сказал замминистра.Рябков отметил, что для России "очевидно, что в условиях, когда коллективный Запад взял курс на безостановочную эскалацию международной обстановки и не считается с рисками, к которым может привести прямой вооруженное столкновение ядерных держав, идеи такого рода вносят зерно здравого смысла"."Прежде всего, обращаемся к нашим западным оппонентам с вопросом - они готовы всерьез рассматривать такого рода идеи или нет?" - отметил Рябков.Он добавил, что в ходе недавней встречи экспертов ядерной "пятерки", которая прошла в Эр-Рияде 29 февраля, "данный конкретный сюжет не затрагивался".

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

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китай

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китай, россия, сергей рябков, в мире