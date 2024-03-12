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Россия изучит инициативу Китая по соглашению о неприменении ядерного оружия
Россия изучит инициативу Китая по соглашению о неприменении ядерного оружия - РИА Новости, 12.03.2024
Россия изучит инициативу Китая по соглашению о неприменении ядерного оружия
Россия изучает идею Китая договориться о неприменении первыми ядерного оружия и считает, что в ней есть здравое зерно, но вопрос заключается в том, готовы ли... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:08
2024-03-12T18:08
2024-03-12T18:32
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия изучает идею Китая договориться о неприменении первыми ядерного оружия и считает, что в ней есть здравое зерно, но вопрос заключается в том, готовы ли западные страны всерьез рассматривать такую инициативу, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы обратили внимание на соответствующее заявление, которое прозвучало в ходе сегмента высокого уровня Конференции по разоружению. С китайской стороны идеи такого рода озвучиваются не впервые, сейчас они получили определенное развитие. Мы с вниманием относимся к этому предложению, изучаем его", - сказал замминистра.Рябков отметил, что для России "очевидно, что в условиях, когда коллективный Запад взял курс на безостановочную эскалацию международной обстановки и не считается с рисками, к которым может привести прямой вооруженное столкновение ядерных держав, идеи такого рода вносят зерно здравого смысла"."Прежде всего, обращаемся к нашим западным оппонентам с вопросом - они готовы всерьез рассматривать такого рода идеи или нет?" - отметил Рябков.Он добавил, что в ходе недавней встречи экспертов ядерной "пятерки", которая прошла в Эр-Рияде 29 февраля, "данный конкретный сюжет не затрагивался".
https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
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китай, россия, сергей рябков, в мире
Китай, Россия, Сергей Рябков, В мире
Россия изучит инициативу Китая по соглашению о неприменении ядерного оружия
Рябков: РФ изучит инициативу КНР о неприменении ядерного оружия первыми
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия изучает идею Китая договориться о неприменении первыми ядерного оружия и считает, что в ней есть здравое зерно, но вопрос заключается в том, готовы ли западные страны всерьез рассматривать такую инициативу, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы обратили внимание на соответствующее заявление, которое прозвучало в ходе сегмента высокого уровня Конференции по разоружению. С китайской стороны идеи такого рода озвучиваются не впервые, сейчас они получили определенное развитие. Мы с вниманием относимся к этому предложению, изучаем его", - сказал замминистра.
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Рябков отметил, что для России "очевидно, что в условиях, когда коллективный Запад взял курс на безостановочную эскалацию международной обстановки и не считается с рисками, к которым может привести прямой вооруженное столкновение ядерных держав, идеи такого рода вносят зерно здравого смысла".
"Прежде всего, обращаемся к нашим западным оппонентам с вопросом - они готовы всерьез рассматривать такого рода идеи или нет?" - отметил Рябков.
Он добавил, что в ходе недавней встречи экспертов ядерной "пятерки", которая прошла в Эр-Рияде 29 февраля, "данный конкретный сюжет не затрагивался".
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