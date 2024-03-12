https://ria.ru/20240312/opasnost-1932587677.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.03.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории всей Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T20:00
2024-03-12T20:00
2024-03-12T20:07
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
белгород
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БЕЛГОРОД, 12 мар — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории всей Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону."На всей территории Белгородской области. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.Корреспондент РИА Новости передает, что в Белгороде работает сирена.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Белгород
В Белгородской области объявили ракетную опасность
МЧС: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность