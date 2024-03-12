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В Воронежской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:32 12.03.2024 (обновлено: 11:41 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/opasnost-1932454664.html
В Воронежской области отменили ракетную опасность
В Воронежской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 12.03.2024
В Воронежской области отменили ракетную опасность
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой ракетной опасности в регионе, подчеркнув при этом, что опасность атаки беспилотного летательного... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:32
2024-03-12T11:41
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой ракетной опасности в регионе, подчеркнув при этом, что опасность атаки беспилотного летательного аппарата сохраняется. Об этом он написал в Telegram-канале.Утром Гусев сообщил об опасности атаки БПЛА, который, по его словам, приближался к Воронежской области "со стороны Украины". Днем губернатор объявил о ракетной опасности в регионе."Внимание! Ракетная опасность отменена. Но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - говорится в сообщении.В ночь на вторник, по словам Гусева, над Воронежем дежурными средствами ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотник. При этом режим опасности от воздушных целей не вводился.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области отменили ракетную опасность

Гусев: в Воронежской области отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО) России
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО) России - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО) России. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой ракетной опасности в регионе, подчеркнув при этом, что опасность атаки беспилотного летательного аппарата сохраняется. Об этом он написал в Telegram-канале.
Утром Гусев сообщил об опасности атаки БПЛА, который, по его словам, приближался к Воронежской области "со стороны Украины". Днем губернатор объявил о ракетной опасности в регионе.
"Внимание! Ракетная опасность отменена. Но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - говорится в сообщении.
В ночь на вторник, по словам Гусева, над Воронежем дежурными средствами ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотник. При этом режим опасности от воздушных целей не вводился.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Безопасность
 
 
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