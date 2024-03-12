https://ria.ru/20240312/opasnost-1932454664.html
В Воронежской области отменили ракетную опасность
В Воронежской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 12.03.2024
В Воронежской области отменили ракетную опасность
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой ракетной опасности в регионе, подчеркнув при этом, что опасность атаки беспилотного летательного... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:32
2024-03-12T11:32
2024-03-12T11:41
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845604_0:173:3057:1893_1920x0_80_0_0_cef3d3055e662c260d3b33b29de937f2.jpg
ВОРОНЕЖ, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой ракетной опасности в регионе, подчеркнув при этом, что опасность атаки беспилотного летательного аппарата сохраняется. Об этом он написал в Telegram-канале.Утром Гусев сообщил об опасности атаки БПЛА, который, по его словам, приближался к Воронежской области "со стороны Украины". Днем губернатор объявил о ракетной опасности в регионе."Внимание! Ракетная опасность отменена. Но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - говорится в сообщении.В ночь на вторник, по словам Гусева, над Воронежем дежурными средствами ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотник. При этом режим опасности от воздушных целей не вводился.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845604_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_54952de9ee40b2bb67ea11c813e5068b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области отменили ракетную опасность
Гусев: в Воронежской области отменили ракетную опасность