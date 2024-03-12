https://ria.ru/20240312/opasnost-1932454664.html

В Воронежской области отменили ракетную опасность

В Воронежской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 12.03.2024

В Воронежской области отменили ракетную опасность

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой ракетной опасности в регионе, подчеркнув при этом, что опасность атаки беспилотного летательного... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T11:32

2024-03-12T11:32

2024-03-12T11:41

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой ракетной опасности в регионе, подчеркнув при этом, что опасность атаки беспилотного летательного аппарата сохраняется. Об этом он написал в Telegram-канале.Утром Гусев сообщил об опасности атаки БПЛА, который, по его словам, приближался к Воронежской области "со стороны Украины". Днем губернатор объявил о ракетной опасности в регионе."Внимание! Ракетная опасность отменена. Но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - говорится в сообщении.В ночь на вторник, по словам Гусева, над Воронежем дежурными средствами ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотник. При этом режим опасности от воздушных целей не вводился.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность