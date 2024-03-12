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В калужском и нижегородском аэропортах вводили ограничения - РИА Новости, 12.03.2024
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08:37 12.03.2024 (обновлено: 08:45 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/ogranicheniya-1932417521.html
В калужском и нижегородском аэропортах вводили ограничения
В калужском и нижегородском аэропортах вводили ограничения - РИА Новости, 12.03.2024
В калужском и нижегородском аэропортах вводили ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились ранним утром во вторник в калужском аэропорту Грабцево и нижегородском Стригино, сейчас они... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T08:37
2024-03-12T08:45
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
калужская область
нижегородская область
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились ранним утром во вторник в калужском аэропорту Грабцево и нижегородском Стригино, сейчас они работают штатно, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."Ранним утром во вторник, 12 марта, в калужском аэропорту Грабцево и нижегородском Стригино вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Уточняется, что меры принимались для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."Временные ограничения в Грабцево действовали с 02.57 до 05.16 мск. За время их действия уходов ВС на запасные аэродромы не было. С 05.17 мск Грабцево работает штатно. Временные ограничения в Стригино действовали с 05.04 до 07.59 мск. За время их действия на запасной аэродром ушло одно ВС. С 08.00 мск Стригино работает штатно", - добавляется в сообщении.
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калужская область
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, калужская область, нижегородская область
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Калужская область, Нижегородская область
В калужском и нижегородском аэропортах вводили ограничения

В калужском аэропорту Грабцево и нижегородском Стригино вводили ограничения

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту
Пассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились ранним утром во вторник в калужском аэропорту Грабцево и нижегородском Стригино, сейчас они работают штатно, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
"Ранним утром во вторник, 12 марта, в калужском аэропорту Грабцево и нижегородском Стригино вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.
Уточняется, что меры принимались для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
"Временные ограничения в Грабцево действовали с 02.57 до 05.16 мск. За время их действия уходов ВС на запасные аэродромы не было. С 05.17 мск Грабцево работает штатно. Временные ограничения в Стригино действовали с 05.04 до 07.59 мск. За время их действия на запасной аэродром ушло одно ВС. С 08.00 мск Стригино работает штатно", - добавляется в сообщении.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
В аэропорту Пулково ввели ограничения
10 марта, 17:44
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ОбществоКалужская областьНижегородская область
 
 
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