В Белгородской области погиб участник территориальной самообороны
Гладков: число раненых при обстрелах Белгородской области увеличилось до 10
Люди в военной форме в центре Белгорода. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 12 мар — РИА Новости. Участник территориальной самообороны погиб после украинских обстрелов Белгородской области во вторник, еще 10 жителей ранены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"На территории населенных пунктов Белгородской области противника нет. Десять мирных жителей получили ранения, шестеро из них находятся в больницах. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается. Сегодня погиб участник нашей территориальной самообороны. Это один из тех людей, которыми мы гордимся", - написал Гладков.
Он уточнил, что это второй член теробороны, который погибает за два года.
Губернатор отметил, что в настоящее время подомовой обход нет возможности провести в полном объеме. "Эти работы продолжаются... Во многом мы уже смогли сформировать навык, который позволит нам в ближайшее время все восстановить", - добавил Гладков.
Ранее в Минобороны сообщили, что во вторник над территорией Белгородской области средствами ПВО перехвачено и уничтожено восемь беспилотников. Также по данным ведомства, около 7.30 средствами ПВО над регионом уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". По данным главы области, в этот же день три человека были ранены при украинском обстреле города Шебекино и два человека пострадали при атаке на Белгородский район. Охранник сельхозпредприятия ранен при украинском обстреле Грайворонского округа. Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, при атаке дрона на здание мэрии пострадали 4 сотрудницы администрации, одна из них находится в тяжелом состоянии.
Утром 12 марта, по данным министерства обороны, подразделениями ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ России была сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Украинские террористы предприняли попытку вторжения около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. Уничтожено до 60 боевиков.