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В Белгородской области погиб участник территориальной самообороны - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:57 12.03.2024 (обновлено: 23:27 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/obstrel-1932607547.html
В Белгородской области погиб участник территориальной самообороны
В Белгородской области погиб участник территориальной самообороны - РИА Новости, 12.03.2024
В Белгородской области погиб участник территориальной самообороны
Участник территориальной самообороны погиб после украинских обстрелов Белгородской области во вторник, еще 10 жителей ранены, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T21:57
2024-03-12T23:27
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
валентин демидов
россия
шебекино
вячеслав гладков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БЕЛГОРОД, 12 мар — РИА Новости. Участник территориальной самообороны погиб после украинских обстрелов Белгородской области во вторник, еще 10 жителей ранены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."На территории населенных пунктов Белгородской области противника нет. Десять мирных жителей получили ранения, шестеро из них находятся в больницах. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается. Сегодня погиб участник нашей территориальной самообороны. Это один из тех людей, которыми мы гордимся", - написал Гладков.Он уточнил, что это второй член теробороны, который погибает за два года.Губернатор отметил, что в настоящее время подомовой обход нет возможности провести в полном объеме. "Эти работы продолжаются... Во многом мы уже смогли сформировать навык, который позволит нам в ближайшее время все восстановить", - добавил Гладков.Ранее в Минобороны сообщили, что во вторник над территорией Белгородской области средствами ПВО перехвачено и уничтожено восемь беспилотников. Также по данным ведомства, около 7.30 средствами ПВО над регионом уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". По данным главы области, в этот же день три человека были ранены при украинском обстреле города Шебекино и два человека пострадали при атаке на Белгородский район. Охранник сельхозпредприятия ранен при украинском обстреле Грайворонского округа. Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, при атаке дрона на здание мэрии пострадали 4 сотрудницы администрации, одна из них находится в тяжелом состоянии.Утром 12 марта, по данным министерства обороны, подразделениями ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ России была сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Украинские террористы предприняли попытку вторжения около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. Уничтожено до 60 боевиков.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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белгородская область, происшествия, валентин демидов, россия, шебекино, вячеслав гладков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Валентин Демидов, Россия, Шебекино, Вячеслав Гладков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Белгородской области погиб участник территориальной самообороны

Гладков: число раненых при обстрелах Белгородской области увеличилось до 10

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЛюди в военной форме в центре Белгорода
Люди в военной форме в центре Белгорода - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Люди в военной форме в центре Белгорода. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 мар — РИА Новости. Участник территориальной самообороны погиб после украинских обстрелов Белгородской области во вторник, еще 10 жителей ранены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"На территории населенных пунктов Белгородской области противника нет. Десять мирных жителей получили ранения, шестеро из них находятся в больницах. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается. Сегодня погиб участник нашей территориальной самообороны. Это один из тех людей, которыми мы гордимся", - написал Гладков.
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Он уточнил, что это второй член теробороны, который погибает за два года.
Губернатор отметил, что в настоящее время подомовой обход нет возможности провести в полном объеме. "Эти работы продолжаются... Во многом мы уже смогли сформировать навык, который позволит нам в ближайшее время все восстановить", - добавил Гладков.
Ранее в Минобороны сообщили, что во вторник над территорией Белгородской области средствами ПВО перехвачено и уничтожено восемь беспилотников. Также по данным ведомства, около 7.30 средствами ПВО над регионом уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". По данным главы области, в этот же день три человека были ранены при украинском обстреле города Шебекино и два человека пострадали при атаке на Белгородский район. Охранник сельхозпредприятия ранен при украинском обстреле Грайворонского округа. Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, при атаке дрона на здание мэрии пострадали 4 сотрудницы администрации, одна из них находится в тяжелом состоянии.
Утром 12 марта, по данным министерства обороны, подразделениями ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ России была сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Украинские террористы предприняли попытку вторжения около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. Уничтожено до 60 боевиков.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВалентин ДемидовРоссияШебекиноВячеслав ГладковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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