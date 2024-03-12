https://ria.ru/20240312/obstrel-1932607547.html

В Белгородской области погиб участник территориальной самообороны

В Белгородской области погиб участник территориальной самообороны - РИА Новости, 12.03.2024

В Белгородской области погиб участник территориальной самообороны

Участник территориальной самообороны погиб после украинских обстрелов Белгородской области во вторник, еще 10 жителей ранены, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T21:57

2024-03-12T21:57

2024-03-12T23:27

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

валентин демидов

россия

шебекино

вячеслав гладков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БЕЛГОРОД, 12 мар — РИА Новости. Участник территориальной самообороны погиб после украинских обстрелов Белгородской области во вторник, еще 10 жителей ранены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."На территории населенных пунктов Белгородской области противника нет. Десять мирных жителей получили ранения, шестеро из них находятся в больницах. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается. Сегодня погиб участник нашей территориальной самообороны. Это один из тех людей, которыми мы гордимся", - написал Гладков.Он уточнил, что это второй член теробороны, который погибает за два года.Губернатор отметил, что в настоящее время подомовой обход нет возможности провести в полном объеме. "Эти работы продолжаются... Во многом мы уже смогли сформировать навык, который позволит нам в ближайшее время все восстановить", - добавил Гладков.Ранее в Минобороны сообщили, что во вторник над территорией Белгородской области средствами ПВО перехвачено и уничтожено восемь беспилотников. Также по данным ведомства, около 7.30 средствами ПВО над регионом уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". По данным главы области, в этот же день три человека были ранены при украинском обстреле города Шебекино и два человека пострадали при атаке на Белгородский район. Охранник сельхозпредприятия ранен при украинском обстреле Грайворонского округа. Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, при атаке дрона на здание мэрии пострадали 4 сотрудницы администрации, одна из них находится в тяжелом состоянии.Утром 12 марта, по данным министерства обороны, подразделениями ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ России была сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Украинские террористы предприняли попытку вторжения около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. Уничтожено до 60 боевиков.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

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белгородская область, происшествия, валентин демидов, россия, шебекино, вячеслав гладков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)