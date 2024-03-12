https://ria.ru/20240312/obstrel-1932606534.html
При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница
При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 12.03.2024
При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T21:52
2024-03-12T21:52
2024-03-12T23:53
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
петровский район
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, в результате обстрела Петровского района на площади Победы получила ранение женщина 1981 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее во вторник сообщало о шести обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ударные беспилотники. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, СЦКК
При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница
Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница