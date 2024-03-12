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При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 12.03.2024 (обновлено: 23:53 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/obstrel-1932606534.html
При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница
При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 12.03.2024
При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T21:52
2024-03-12T23:53
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
петровский район
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, в результате обстрела Петровского района на площади Победы получила ранение женщина 1981 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее во вторник сообщало о шести обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ударные беспилотники. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
петровский район
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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, СЦКК
При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница

Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.
"По дополнительной информации, в результате обстрела Петровского района на площади Победы получила ранение женщина 1981 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее во вторник сообщало о шести обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ударные беспилотники.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецкСЦКК
 
 
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