https://ria.ru/20240312/obstrel-1932606534.html

При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница

При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 12.03.2024

При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T21:52

2024-03-12T21:52

2024-03-12T23:53

специальная военная операция на украине

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

петровский район

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, в результате обстрела Петровского района на площади Победы получила ранение женщина 1981 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее во вторник сообщало о шести обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ударные беспилотники. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк