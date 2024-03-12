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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:25 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/obstrel-1932603925.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами - РИА Новости, 12.03.2024
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами
Украинские войска в 19.35 выпустили два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T21:25
2024-03-12T21:25
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
украина
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска в 19.35 выпустили два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 19.05 до 19.10 ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов из "натовской" артиллерии. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Джо Байдена из демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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петровский район, донецк, украина, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами

СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска в 19.35 выпустили два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, с 19.05 до 19.10 ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов из "натовской" артиллерии.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Джо Байдена из демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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