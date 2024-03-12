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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/obstrel-1932602198.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 12.03.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
Украинские войска в 19.00 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T21:16
2024-03-12T21:16
специальная военная операция на украине
горловка
украина
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Украинские войска в 19.00 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 19.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
горловка
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горловка, украина, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

ДНР в СЦКК: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Украинские войска в 19.00 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 19.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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