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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 12.03.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
Украинские войска в 19.00 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T21:16
2024-03-12T21:16
2024-03-12T21:16
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ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Украинские войска в 19.00 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 19.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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горловка, украина, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
ДНР в СЦКК: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку