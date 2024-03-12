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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/obstrel-1932582706.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 12.03.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 18.00 атаковали Горловку, применив беспилотник-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:25
2024-03-12T19:25
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска в 18.00 атаковали Горловку, применив беспилотник-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 18.00 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, в 18.55 ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка и Горловке, выпустив по городам в общей сложности пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку

СЦКК ДНР: украинские войска атаковали Горловку с использованием дрона-камикадзе

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска в 18.00 атаковали Горловку, применив беспилотник-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 18.00 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
Кроме того, в 18.55 ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка и Горловке, выпустив по городам в общей сложности пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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