https://ria.ru/20240312/obstrel-1932564649.html

При сбросе боеприпаса с дрона на Донецк пострадал мирный житель

При сбросе боеприпаса с дрона на Донецк пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.03.2024

При сбросе боеприпаса с дрона на Донецк пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника, сбросившего бомбу в Кировском районе Донецка, это уже третий пострадавший в городе за сутки РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:00

2024-03-12T18:00

2024-03-12T18:00

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника, сбросившего бомбу в Кировском районе Донецка, это уже третий пострадавший в городе за сутки от дронов противника, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале."После сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Кировском районе по улице Павла Колодина в поселке шахты "Лидиевка" ранен мужчина 1989 года рождения", - написал Кулемзин.Мэр Донецка ранее во вторник сообщал о двух пострадавших в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на Кировский район города. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее во вторник сообщало, что украинские войска сбросили в общей сложности три взрывоопасных предмета с беспилотника на Кировский район Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, алексей кулемзин (донецк), происшествия