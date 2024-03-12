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При сбросе боеприпаса с дрона на Донецк пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/obstrel-1932564649.html
При сбросе боеприпаса с дрона на Донецк пострадал мирный житель
При сбросе боеприпаса с дрона на Донецк пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.03.2024
При сбросе боеприпаса с дрона на Донецк пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника, сбросившего бомбу в Кировском районе Донецка, это уже третий пострадавший в городе за сутки РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:00
2024-03-12T18:00
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника, сбросившего бомбу в Кировском районе Донецка, это уже третий пострадавший в городе за сутки от дронов противника, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале."После сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Кировском районе по улице Павла Колодина в поселке шахты "Лидиевка" ранен мужчина 1989 года рождения", - написал Кулемзин.Мэр Донецка ранее во вторник сообщал о двух пострадавших в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на Кировский район города. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее во вторник сообщало, что украинские войска сбросили в общей сложности три взрывоопасных предмета с беспилотника на Кировский район Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При сбросе боеприпаса с дрона на Донецк пострадал мирный житель

При сбросе боеприпаса с дрона на Донецк пострадал третий мирный житель за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника, сбросившего бомбу в Кировском районе Донецка, это уже третий пострадавший в городе за сутки от дронов противника, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"После сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Кировском районе по улице Павла Колодина в поселке шахты "Лидиевка" ранен мужчина 1989 года рождения", - написал Кулемзин.
Мэр Донецка ранее во вторник сообщал о двух пострадавших в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на Кировский район города.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее во вторник сообщало, что украинские войска сбросили в общей сложности три взрывоопасных предмета с беспилотника на Кировский район Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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