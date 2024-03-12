https://ria.ru/20240312/obstrel-1932562955.html

При обстреле Белгородской области пострадал охранник сельхозпредприятия

При обстреле Белгородской области пострадал охранник сельхозпредприятия - РИА Новости, 12.03.2024

При обстреле Белгородской области пострадал охранник сельхозпредприятия

Охранник сельхозпредприятия получил легкое ранение при украинском обстреле Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:54

2024-03-12T17:54

2024-03-12T19:24

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

белгородская область

вячеслав гладков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БЕЛГОРОД, 12 мар – РИА Новости. Охранник сельхозпредприятия получил легкое ранение при украинском обстреле Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Утром во вторник губернатор информировал, что ракетная опасность объявлена на всей территории региона. По данным Минобороны РФ, около 7.30 средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". "Проехали несколько сёл, посмотрели последствия обстрелов… Только что произошел обстрел одного из сельхозпредприятий. Ранение получил охранник – легкое, по касательной. Сейчас ему будет оказана необходимая медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает", - написал Гладков.⠀Губернатор добавил, что в пункт временного размещения эвакуировали 29 человек. Людям оказана вся необходимая помощь, ситуацию контролирует лично глава округа. Как только позволит обстановка, жители смогут вернуться домой, уточнил Гладков. ⠀"Подомовой обход в селах не завершен. Сейчас такой возможности нет. Точно знаем, что различные разрушения есть в частном жилом секторе в городе Грайвороне, в сёлах Гора-Подол, Замостье, Глотово, Дорогощь, Головино, Козинка и Мокрая Орловка. Как только позволит обстановка, мы сразу оценим ущерб и сразу же начнем восстановление. В нескольких приграничных селах пока ещё люди остаются в укрытиях. Как только военные разрешат, мы постараемся максимально быстро перевести жителей в безопасное место", - заявил Гладков. Утром 12 марта, по данным министерства обороны, подразделениями ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ России была сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Украинские террористы предприняли попытку вторжения около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. Уничтожено до 60 боевиков.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

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происшествия, россия, белгородская область, вячеслав гладков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)