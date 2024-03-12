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ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка - РИА Новости, 12.03.2024
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка
Украинские войска в третий раз за день сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщило... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:32
2024-03-12T16:32
2024-03-12T16:32
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Украинские войска в третий раз за день сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.55 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска сбросили на этот район в общей сложности два взрывоопасных предмета с беспилотника, пострадали два мирных жителя. Кроме того, ВСУ в 13.55 выпустили по Петровскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Происшествия
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка