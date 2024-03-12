https://ria.ru/20240312/obstrel-1932515033.html

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 12.03.2024

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска снова сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T15:01

2024-03-12T15:01

2024-03-12T15:01

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска снова сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 13.55 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 12.20 сбросили боеприпас с дрона в этом же районе, пострадала мирная жительница. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия