https://ria.ru/20240312/obstrel-1932515033.html
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 12.03.2024
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска снова сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:01
2024-03-12T15:01
2024-03-12T15:01
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска снова сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 13.55 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 12.20 сбросили боеприпас с дрона в этом же районе, пострадала мирная жительница. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника