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При обстреле Белгородского района пострадали два человека - РИА Новости, 12.03.2024
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14:17 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/obstrel-1932502234.html
При обстреле Белгородского района пострадали два человека
При обстреле Белгородского района пострадали два человека - РИА Новости, 12.03.2024
При обстреле Белгородского района пострадали два человека
Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Белгородского района, осколками было повреждено здание детского сада в посёлке Политотдельский, детей... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:17
2024-03-12T14:17
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 12 мар – РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Белгородского района, осколками было повреждено здание детского сада в посёлке Политотдельский, детей из дежурных групп отправили домой, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попал Белгородский район. Нашей системой ПВО над районом было сбито несколько воздушных целей. Плюс в селе Головино зафиксированы прилеты неустановленных боеприпасов. К сожалению, в селе Головино есть двое пострадавших. У мужчины легкое осколочное ранение, от госпитализации он отказался. У женщины - черепно-мозговая травма и ушиб бедра. Бригадой скорой раненая доставлена в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние пострадавшей медики оценивают как средней степени тяжести", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в посёлке Политотдельский после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ осколками повреждено остекление храма и детского сада. Детей из дежурной группы в детском саду оперативно отправили домой к родителям, уточнил глава области. По информации губернатора, в поселке Северный пробита крыша в одном домовладении. В селе Головино на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены административное здание и четыре автомобиля. "Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территорий продолжается", - отметил Гладков. Ранее в Минобороны сообщили, что ночью над территорией Белгородской области средствами ПВО перехвачено и уничтожено восемь беспилотников. Также по данным ведомства, около 7.30 средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". Утром во вторник губернатор объявил ракетную опасность на всей территории области. По данным главы области, три человека были ранены при украинском обстреле города Шебекино.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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происшествия, белгородский район, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле Белгородского района пострадали два человека

Гладков: при обстреле Белгородского района пострадали два человека

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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БЕЛГОРОД, 12 мар – РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Белгородского района, осколками было повреждено здание детского сада в посёлке Политотдельский, детей из дежурных групп отправили домой, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попал Белгородский район. Нашей системой ПВО над районом было сбито несколько воздушных целей. Плюс в селе Головино зафиксированы прилеты неустановленных боеприпасов. К сожалению, в селе Головино есть двое пострадавших. У мужчины легкое осколочное ранение, от госпитализации он отказался. У женщины - черепно-мозговая травма и ушиб бедра. Бригадой скорой раненая доставлена в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние пострадавшей медики оценивают как средней степени тяжести", - написал Гладков в Telegram-канале.
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Он добавил, что в посёлке Политотдельский после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ осколками повреждено остекление храма и детского сада. Детей из дежурной группы в детском саду оперативно отправили домой к родителям, уточнил глава области.
По информации губернатора, в поселке Северный пробита крыша в одном домовладении. В селе Головино на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены административное здание и четыре автомобиля. "Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территорий продолжается", - отметил Гладков.
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью над территорией Белгородской области средствами ПВО перехвачено и уничтожено восемь беспилотников. Также по данным ведомства, около 7.30 средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". Утром во вторник губернатор объявил ракетную опасность на всей территории области. По данным главы области, три человека были ранены при украинском обстреле города Шебекино.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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