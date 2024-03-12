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Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на Горловку - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 12.03.2024 (обновлено: 12:28 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/obstrel-1932462622.html
Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на Горловку
Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на Горловку - РИА Новости, 12.03.2024
Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на Горловку
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета в центре Горловки в ДНР украинским беспилотником, сообщил мэр Горловки Иван Приходько... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:48
2024-03-12T12:28
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета в центре Горловки в ДНР украинским беспилотником, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Украинские каратели осуществили сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в центре Горловки, в результате чего пострадал мирный горловчанин. Повреждены трамвай и троллейбус около ДК "Кочегарка"", - написал мэр. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 10.30 мск украинский беспилотник сбросил на Центрально-Городской район Горловки взрывоопасный предмет. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на Горловку

Мэр Приходько сообщил о ранении мирного жителя при атаке дрона на Горловку

© Фото : Приходько РИК/TelegramМесто сброса взрывоопасного предмета украинским беспилотником в центре Горловки в ДНР. 12 марта 2024
Место сброса взрывоопасного предмета украинским беспилотником в центре Горловки в ДНР. 12 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Место сброса взрывоопасного предмета украинским беспилотником в центре Горловки в ДНР. 12 марта 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета в центре Горловки в ДНР украинским беспилотником, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"Украинские каратели осуществили сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в центре Горловки, в результате чего пострадал мирный горловчанин. Повреждены трамвай и троллейбус около ДК "Кочегарка"", - написал мэр.
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России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 10.30 мск украинский беспилотник сбросил на Центрально-Городской район Горловки взрывоопасный предмет.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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