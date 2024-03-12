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Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на Горловку
Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на Горловку - РИА Новости, 12.03.2024
Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на Горловку
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета в центре Горловки в ДНР украинским беспилотником, сообщил мэр Горловки Иван Приходько... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:48
2024-03-12T11:48
2024-03-12T12:28
специальная военная операция на украине
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета в центре Горловки в ДНР украинским беспилотником, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Украинские каратели осуществили сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в центре Горловки, в результате чего пострадал мирный горловчанин. Повреждены трамвай и троллейбус около ДК "Кочегарка"", - написал мэр. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 10.30 мск украинский беспилотник сбросил на Центрально-Городской район Горловки взрывоопасный предмет. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на Горловку
Мэр Приходько сообщил о ранении мирного жителя при атаке дрона на Горловку