https://ria.ru/20240312/obstrel-1932448716.html
Украинский беспилотник атаковал Горловку
Украинский беспилотник атаковал Горловку - РИА Новости, 12.03.2024
Украинский беспилотник атаковал Горловку
Украинские войска атаковали Центрально-Городской район Горловки с применением ударного беспилотника, сбросив взрывоопасный предмет, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:13
2024-03-12T11:13
2024-03-12T11:13
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
происшествия
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893838932_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_36d686026bb04ff39cbac0f57a13338a.jpg
ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Украинские войска атаковали Центрально-Городской район Горловки с применением ударного беспилотника, сбросив взрывоопасный предмет, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 10.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893838932_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_93236198e6b81cf316ee43c0e06e2a81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК
Украинский беспилотник атаковал Горловку
Представительство ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с дрона на район Горловки