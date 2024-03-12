https://ria.ru/20240312/obstrel-1932448716.html

Украинский беспилотник атаковал Горловку

Украинский беспилотник атаковал Горловку - РИА Новости, 12.03.2024

Украинский беспилотник атаковал Горловку

Украинские войска атаковали Центрально-Городской район Горловки с применением ударного беспилотника, сбросив взрывоопасный предмет, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T11:13

2024-03-12T11:13

2024-03-12T11:13

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Украинские войска атаковали Центрально-Городской район Горловки с применением ударного беспилотника, сбросив взрывоопасный предмет, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 10.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, происшествия, сцкк