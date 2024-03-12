https://ria.ru/20240312/obstrel-1932440511.html
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух - РИА Новости, 12.03.2024
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух
Число пострадавших при украинском обстреле города Шебекино увеличилось до двух, раненого мужчину доставляют в больницу в Белгороде, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T10:51
2024-03-12T10:51
2024-03-12T10:51
специальная военная операция на украине
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Число пострадавших при украинском обстреле города Шебекино увеличилось до двух, раненого мужчину доставляют в больницу в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее губернатор информировал, что город Шебекино обстреливают со стороны Украины. Женщина получила осколочные ранения, рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась. "Уточненная информация по обстрелу города Шебекино. Один из снарядов прилетел рядом с гаражным комплексом на территории промышленного предприятия. Есть пострадавший - у мужчины осколочные ранения брюшной полости", - написал Гладков. Он добавил, что пострадавшего бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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шебекино, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух
Гладков: число пострадавших при обстреле Шебекино со стороны ВСУ выросло до двух