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Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:51 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/obstrel-1932440511.html
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух - РИА Новости, 12.03.2024
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух
Число пострадавших при украинском обстреле города Шебекино увеличилось до двух, раненого мужчину доставляют в больницу в Белгороде, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T10:51
2024-03-12T10:51
специальная военная операция на украине
шебекино
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Число пострадавших при украинском обстреле города Шебекино увеличилось до двух, раненого мужчину доставляют в больницу в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее губернатор информировал, что город Шебекино обстреливают со стороны Украины. Женщина получила осколочные ранения, рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась. "Уточненная информация по обстрелу города Шебекино. Один из снарядов прилетел рядом с гаражным комплексом на территории промышленного предприятия. Есть пострадавший - у мужчины осколочные ранения брюшной полости", - написал Гладков. Он добавил, что пострадавшего бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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шебекино
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шебекино, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух

Гладков: число пострадавших при обстреле Шебекино со стороны ВСУ выросло до двух

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Число пострадавших при украинском обстреле города Шебекино увеличилось до двух, раненого мужчину доставляют в больницу в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее губернатор информировал, что город Шебекино обстреливают со стороны Украины. Женщина получила осколочные ранения, рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась.
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России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
"Уточненная информация по обстрелу города Шебекино. Один из снарядов прилетел рядом с гаражным комплексом на территории промышленного предприятия. Есть пострадавший - у мужчины осколочные ранения брюшной полости", - написал Гладков.
Он добавил, что пострадавшего бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВячеслав ГладковБелгородская областьПроисшествия
 
 
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