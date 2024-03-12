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ВСУ ведут обстрел Белгородской области - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:11 12.03.2024 (обновлено: 13:28 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/obstrel-1932409567.html
ВСУ ведут обстрел Белгородской области
ВСУ ведут обстрел Белгородской области - РИА Новости, 12.03.2024
ВСУ ведут обстрел Белгородской области
Грайворонский городской округ Белгородской области оказался под обстрелом, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T06:11
2024-03-12T13:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
белгородский район
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области оказался под обстрелом, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.&quot;РСЧС: Ведется обстрел Грайворонский городской округ, п. Горьковский. Спуститесь в подвал (укрытие)&quot;, - говорится в сообщении.Ранее в ночь на вторник Белгородская область подверглась атакам беспилотников . В Белгородском районе дрон повредил линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Обошлось без пострадавших.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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белгородская область
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия, Белгородский район
ВСУ ведут обстрел Белгородской области

МЧС Белгородской области: Украина обстреливает Грайворонский городской округ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОстановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ
Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области оказался под обстрелом, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.
«

"РСЧС: Ведется обстрел Грайворонский городской округ, п. Горьковский. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.

Ранее в ночь на вторник Белгородская область подверглась атакам беспилотников . В Белгородском районе дрон повредил линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Обошлось без пострадавших.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествияБелгородский район
 
 
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