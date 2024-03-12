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ВСУ ведут обстрел Белгородской области

ВСУ ведут обстрел Белгородской области - РИА Новости, 12.03.2024

ВСУ ведут обстрел Белгородской области

Грайворонский городской округ Белгородской области оказался под обстрелом, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T06:11

2024-03-12T06:11

2024-03-12T13:28

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

белгородский район

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области оказался под обстрелом, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС."РСЧС: Ведется обстрел Грайворонский городской округ, п. Горьковский. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.Ранее в ночь на вторник Белгородская область подверглась атакам беспилотников . В Белгородском районе дрон повредил линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Обошлось без пострадавших.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240312/pozhar-1932404101.html

белгородская область

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белгородский район

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, белгородский район