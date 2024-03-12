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ВСУ ведут обстрел Белгородской области
ВСУ ведут обстрел Белгородской области - РИА Новости, 12.03.2024
ВСУ ведут обстрел Белгородской области
Грайворонский городской округ Белгородской области оказался под обстрелом, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T06:11
2024-03-12T06:11
2024-03-12T13:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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белгородский район
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области оказался под обстрелом, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС."РСЧС: Ведется обстрел Грайворонский городской округ, п. Горьковский. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.Ранее в ночь на вторник Белгородская область подверглась атакам беспилотников . В Белгородском районе дрон повредил линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Обошлось без пострадавших.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия, Белгородский район
ВСУ ведут обстрел Белгородской области
МЧС Белгородской области: Украина обстреливает Грайворонский городской округ