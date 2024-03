Оператор "Северных потоков" подал в суд на страховщиков, пишут СМИ

https://ria.ru/20240312/nord-stream-1932564922.html

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Компания-оператор газопроводов "Северный поток" Nord Stream подала в суд в Лондоне на страховые компании за отказ покрывать ущерб после взрывов, иск подан на 400 миллионов евро, пишет газета Financial Times со ссылкой на судебные документы. Отмечается, что компания подала иск против Lloyd's of London и Arch Insurance в прошлом месяце и требует от страховщиков 400 миллионов евро. "Nord Stream подала иск против страховых компаний, в том числе Lloyd's of London, на 400 миллионов евро за отказ покрывать ущерб от взрывов, которые повредили газовую инфраструктуру, соединяющую Западную Европу с Россией", - говорится в сообщении издания. В судебных документах указывается, что "предварительные и ориентировочные оценки" стоимости работ по удалению воды и стабилизации газопроводов, ремонтных работ и возмещении газа составляют от 1,2 до 1,35 миллиарда евро. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

