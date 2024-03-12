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Нидерланды не планируют отправлять военных на Украину, заявила министр - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:47 12.03.2024 (обновлено: 19:20 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/niderlandy-1932574357.html
Нидерланды не планируют отправлять военных на Украину, заявила министр
Нидерланды не планируют отправлять военных на Украину, заявила министр - РИА Новости, 12.03.2024
Нидерланды не планируют отправлять военных на Украину, заявила министр
Нидерланды не собираются отправлять своих военнослужащих на Украину, заявила во вторник министр обороны страны Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:47
2024-03-12T19:20
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
украина
нато
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ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Нидерланды не собираются отправлять своих военнослужащих на Украину, заявила во вторник министр обороны страны Кайса Оллонгрен."Мы не собираемся отправлять (на Украину) голландских военных. Технический персонал (для обучения украинских пилотов управлению F-16 - ред.) - возможно. Теоретически, можно было бы нанять технический персонал, но программа направлена не на это", - сказала Оллонгрен в эфире телеканала NPO 1.Что касается истребителей F-16, по ее словам, программа обучения направлена на то, чтобы научить украинцев и управлению самолетами, и их техническому обслуживанию. "В идеале мы должны обучить пилотов именно этому: летать на истребителях и обслуживать их. Мы можем нанять технический персонал, чтобы они занимались обслуживанием, но и Украина сама может это делать", - пояснила нидерландский министр.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В ноябре 2023 года Нидерланды вместе с румынскими властями и американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin открыли в Румынии Европейский учебный центр F-16 (EFTC), где украинские и румынские пилоты будут обучаться управлению истребителями F-16.Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.В феврале премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первые истребители F-16 могут быть переданы ВСУ уже весной. По ее словам, их передачу сдерживает только техническая причина.
https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html
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в мире, нидерланды, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Украина, НАТО
Нидерланды не планируют отправлять военных на Украину, заявила министр

Министр обороны Нидерландов: отправлять военных на Украину не планируется

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗарубежные страны. Нидерланды. Амстердам
Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам. Архивное фото
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ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Нидерланды не собираются отправлять своих военнослужащих на Украину, заявила во вторник министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
"Мы не собираемся отправлять (на Украину) голландских военных. Технический персонал (для обучения украинских пилотов управлению F-16 - ред.) - возможно. Теоретически, можно было бы нанять технический персонал, но программа направлена не на это", - сказала Оллонгрен в эфире телеканала NPO 1.
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Что касается истребителей F-16, по ее словам, программа обучения направлена на то, чтобы научить украинцев и управлению самолетами, и их техническому обслуживанию. "В идеале мы должны обучить пилотов именно этому: летать на истребителях и обслуживать их. Мы можем нанять технический персонал, чтобы они занимались обслуживанием, но и Украина сама может это делать", - пояснила нидерландский министр.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
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Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В ноябре 2023 года Нидерланды вместе с румынскими властями и американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin открыли в Румынии Европейский учебный центр F-16 (EFTC), где украинские и румынские пилоты будут обучаться управлению истребителями F-16.
Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.
В феврале премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первые истребители F-16 могут быть переданы ВСУ уже весной. По ее словам, их передачу сдерживает только техническая причина.
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