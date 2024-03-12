https://ria.ru/20240312/nefteprovod-1932466257.html

В Полтавской области получил повреждения нефтепровод

В Полтавской области получил повреждения нефтепровод - РИА Новости, 12.03.2024

В Полтавской области получил повреждения нефтепровод

Министерство энергетики Украины заявило в Telegram-канале о повреждении магистрального нефтепровода в Полтавской области, при этом, как утверждается, разлива... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T11:57

2024-03-12T11:57

2024-03-12T11:58

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Министерство энергетики Украины заявило в Telegram-канале о повреждении магистрального нефтепровода в Полтавской области, при этом, как утверждается, разлива нефти не произошло. "На магистральном нефтепроводе в Полтавской области обнаружены два намеренных повреждения без разлива нефти", - говорится в сообщении. По данным Минэнерго, проводится расследование ЧП.

https://ria.ru/20240218/infrastruktura-1928032132.html

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