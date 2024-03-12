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В Полтавской области получил повреждения нефтепровод - РИА Новости, 12.03.2024
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11:57 12.03.2024 (обновлено: 11:58 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/nefteprovod-1932466257.html
В Полтавской области получил повреждения нефтепровод
В Полтавской области получил повреждения нефтепровод - РИА Новости, 12.03.2024
В Полтавской области получил повреждения нефтепровод
Министерство энергетики Украины заявило в Telegram-канале о повреждении магистрального нефтепровода в Полтавской области, при этом, как утверждается, разлива... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:57
2024-03-12T11:58
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Министерство энергетики Украины заявило в Telegram-канале о повреждении магистрального нефтепровода в Полтавской области, при этом, как утверждается, разлива нефти не произошло. "На магистральном нефтепроводе в Полтавской области обнаружены два намеренных повреждения без разлива нефти", - говорится в сообщении. По данным Минэнерго, проводится расследование ЧП.
https://ria.ru/20240218/infrastruktura-1928032132.html
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в мире, полтавская область, украина
В мире, Полтавская область, Украина
В Полтавской области получил повреждения нефтепровод

Минэнерго Украины сообщило о повреждении нефтепровода в Полтавской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Министерство энергетики Украины заявило в Telegram-канале о повреждении магистрального нефтепровода в Полтавской области, при этом, как утверждается, разлива нефти не произошло.
"На магистральном нефтепроводе в Полтавской области обнаружены два намеренных повреждения без разлива нефти", - говорится в сообщении.
По данным Минэнерго, проводится расследование ЧП.
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18 февраля, 08:47
 
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