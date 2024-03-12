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Археологи изучили древнее захоронение младенцев за полярным кругом - РИА Новости, 12.03.2024
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Наука
 
03:00 12.03.2024 (обновлено: 14:52 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/nauka-1931661239.html
Археологи изучили древнее захоронение младенцев за полярным кругом
Археологи изучили древнее захоронение младенцев за полярным кругом - РИА Новости, 12.03.2024
Археологи изучили древнее захоронение младенцев за полярным кругом
Возраст детского захоронения, найденного за полярным кругом, определили исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе научной группы... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T03:00
2024-03-12T14:52
наука
россия
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
тюменский государственный университет
тазовский район
археология
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Возраст детского захоронения, найденного за полярным кругом, определили исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе научной группы с помощью дендрохронологического анализа. Результаты опубликованы в журнале "Археология Евразийских степей", сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Сибирские археологи в 2016-2018 годах на территории Мамеевского археологического микрорайона в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа открыли поселение Нум-хибя-сихэри VI. Они обнаружили там позднесредневековую наземную постройку и девять могильных сооружений, выделенные в отдельный археологический объект — могильник Нум-хибя-сихэри VIа.Проанализировав погребальную традицию и вещевой инвентарь могильных конструкций, ученые предположили, что памятник — кладбище северных (тазовско-туруханских) селькупов, периодически приплывавших на рубеже XIX-XX веков в низовья реки Таз для рыболовного промысла.Практически все найденные в захоронениях останки принадлежат грудным младенцам в возрасте пяти-восьми месяцев, есть и захоронение девочки шести-восьми лет, отметил кандидат исторических наук, доцент ТюмГУ Александр Ткачев.&quot;Судя по всему, это именно детское кладбище. Как они там оказались — на этот вопрос нет точного ответа. Поселенческих комплексов рядом нет, они точно там не жили, группа приплыла из другого места. Судя по всему, мужчины и женщины плавали вместе, всей семьей или всем родом, а грудные дети просто не могли перенести путешествие. Высокая детская смертность — характерная черта традиционных обществ&quot;, — рассказал он.Ученым пока не удалось выяснить, было ли захоронение одномоментным или создавалось в несколько этапов. Однако они отметили интересный нюанс: при раскопках в почве были найдены угольки, а это означает, что ее отогревали при подготовке могил и делали это, вероятно, весной или осенью."Население в этих местах появилось несколько тысяч лет назад, так что говорить можно именно о конкретной группе селькупов, оставивших детский некрополь. Для селькупов характерны верования в разных богов и духов, а также элементы шаманизма. Они были знакомы с православной традицией, но полноценными христианами не были, лишь использовали элементы православного культа и символики (кресты, образки). В захоронениях они обычно расположены рядом с погребенным в районе талии и бедер, у детей были завернуты в тряпочки, то есть, скорее всего, использовались как обереги", — сообщил Александр Ткачев.Он отметил, что в могильнике использовался тип погребения, характерный для селькупов, — очень глубокие, до 1,5 метра, сложносоставные могилы в виде многоярусных деревянных конструкций."Захоронения совершались в деревянных ящиках, колодах либо гробах. Над ними сколачивался ящик, на него устанавливались небольшие спилы стволов деревьев, сверху делалось еще одно перекрытие из толстых лиственничных досок. В одном из захоронений найден крашеный гробик русского производства с фабричными гвоздями. Таким образом, селькупы придерживались, с одной стороны, традиционных способов захоронения, при этом перенимая бытовые элементы у русского населения, например использование гвоздей, а также христианские религиозные атрибуты", — пояснил ученый.Чтобы установить календарную датировку могильника, ученые провели древесно-кольцевой анализ образцов археологической древесины — самый точный из существующих абсолютных методов датирования археологических памятников.Они установили, что даты функционирования памятника Нум-хибя-сихэри VIа укладываются во временной интервал со второй четверти XIX по начало XX века. Это соответствует ранее обнаруженным свидетельствам появления селькупских рыболовецких хозяйств в низовьях Таза.
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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, тюменский государственный университет, тазовский район, археология
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Тюменский государственный университет, Тазовский район, Археология

Археологи изучили древнее захоронение младенцев за полярным кругом

© из личного архива Александра ТкачеваМогила № 6. Погребальная колода
Могила № 6. Погребальная колода
© из личного архива Александра Ткачева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Возраст детского захоронения, найденного за полярным кругом, определили исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе научной группы с помощью дендрохронологического анализа. Результаты опубликованы в журнале "Археология Евразийских степей", сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Сибирские археологи в 2016-2018 годах на территории Мамеевского археологического микрорайона в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа открыли поселение Нум-хибя-сихэри VI. Они обнаружили там позднесредневековую наземную постройку и девять могильных сооружений, выделенные в отдельный археологический объект — могильник Нум-хибя-сихэри VIа.
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Проанализировав погребальную традицию и вещевой инвентарь могильных конструкций, ученые предположили, что памятник — кладбище северных (тазовско-туруханских) селькупов, периодически приплывавших на рубеже XIX-XX веков в низовья реки Таз для рыболовного промысла.
Практически все найденные в захоронениях останки принадлежат грудным младенцам в возрасте пяти-восьми месяцев, есть и захоронение девочки шести-восьми лет, отметил кандидат исторических наук, доцент ТюмГУ Александр Ткачев.
«

"Судя по всему, это именно детское кладбище. Как они там оказались — на этот вопрос нет точного ответа. Поселенческих комплексов рядом нет, они точно там не жили, группа приплыла из другого места. Судя по всему, мужчины и женщины плавали вместе, всей семьей или всем родом, а грудные дети просто не могли перенести путешествие. Высокая детская смертность — характерная черта традиционных обществ", — рассказал он.

Ученым пока не удалось выяснить, было ли захоронение одномоментным или создавалось в несколько этапов. Однако они отметили интересный нюанс: при раскопках в почве были найдены угольки, а это означает, что ее отогревали при подготовке могил и делали это, вероятно, весной или осенью.
"Население в этих местах появилось несколько тысяч лет назад, так что говорить можно именно о конкретной группе селькупов, оставивших детский некрополь. Для селькупов характерны верования в разных богов и духов, а также элементы шаманизма. Они были знакомы с православной традицией, но полноценными христианами не были, лишь использовали элементы православного культа и символики (кресты, образки). В захоронениях они обычно расположены рядом с погребенным в районе талии и бедер, у детей были завернуты в тряпочки, то есть, скорее всего, использовались как обереги", — сообщил Александр Ткачев.
© из личного архива Александра Ткачева

"Погребение Изольды" - девочки шести-восьми лет в могиле № 4. На фото видна вечная мерзлота в заполнении могилы

Погребение Изольды - девочки 6-8 лет в могиле №4. На фото видна вечная мерзлота в заполнении могилы

"Погребение Изольды" - девочки шести-восьми лет в могиле № 4. На фото видна вечная мерзлота в заполнении могилы

© из личного архива Александра Ткачева
1 из 4
© из личного архива Александра Ткачева

Крест на поминальном столбе у могилы № 4

Крест на поминальном столбе у могилы №4

Крест на поминальном столбе у могилы № 4

© из личного архива Александра Ткачева
2 из 4
© из личного архива Александра Ткачева

Крашеный гробик в могиле № 7

Крашенный гробик в могиле №7

Крашеный гробик в могиле № 7

© из личного архива Александра Ткачева
3 из 4
© из личного архива Александра ТкачеваВид на раскоп с востока
Вид на раскоп с востока
Вид на раскоп с востока
© из личного архива Александра Ткачева
4 из 4

"Погребение Изольды" - девочки шести-восьми лет в могиле № 4. На фото видна вечная мерзлота в заполнении могилы

© из личного архива Александра Ткачева
1 из 4

Крест на поминальном столбе у могилы № 4

© из личного архива Александра Ткачева
2 из 4

Крашеный гробик в могиле № 7

© из личного архива Александра Ткачева
3 из 4
Вид на раскоп с востока
© из личного архива Александра Ткачева
4 из 4
Он отметил, что в могильнике использовался тип погребения, характерный для селькупов, — очень глубокие, до 1,5 метра, сложносоставные могилы в виде многоярусных деревянных конструкций.
"Захоронения совершались в деревянных ящиках, колодах либо гробах. Над ними сколачивался ящик, на него устанавливались небольшие спилы стволов деревьев, сверху делалось еще одно перекрытие из толстых лиственничных досок. В одном из захоронений найден крашеный гробик русского производства с фабричными гвоздями. Таким образом, селькупы придерживались, с одной стороны, традиционных способов захоронения, при этом перенимая бытовые элементы у русского населения, например использование гвоздей, а также христианские религиозные атрибуты", — пояснил ученый.
Чтобы установить календарную датировку могильника, ученые провели древесно-кольцевой анализ образцов археологической древесины — самый точный из существующих абсолютных методов датирования археологических памятников.
Они установили, что даты функционирования памятника Нум-хибя-сихэри VIа укладываются во временной интервал со второй четверти XIX по начало XX века. Это соответствует ранее обнаруженным свидетельствам появления селькупских рыболовецких хозяйств в низовьях Таза.
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