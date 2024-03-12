https://ria.ru/20240312/nauka-1931661239.html

Археологи изучили древнее захоронение младенцев за полярным кругом

Археологи изучили древнее захоронение младенцев за полярным кругом - РИА Новости, 12.03.2024

Археологи изучили древнее захоронение младенцев за полярным кругом

Возраст детского захоронения, найденного за полярным кругом, определили исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе научной группы... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T03:00

2024-03-12T03:00

2024-03-12T14:52

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наука

университетская наука

навигатор абитуриента

тюменский государственный университет

тазовский район

археология

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Возраст детского захоронения, найденного за полярным кругом, определили исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе научной группы с помощью дендрохронологического анализа. Результаты опубликованы в журнале "Археология Евразийских степей", сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Сибирские археологи в 2016-2018 годах на территории Мамеевского археологического микрорайона в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа открыли поселение Нум-хибя-сихэри VI. Они обнаружили там позднесредневековую наземную постройку и девять могильных сооружений, выделенные в отдельный археологический объект — могильник Нум-хибя-сихэри VIа.Проанализировав погребальную традицию и вещевой инвентарь могильных конструкций, ученые предположили, что памятник — кладбище северных (тазовско-туруханских) селькупов, периодически приплывавших на рубеже XIX-XX веков в низовья реки Таз для рыболовного промысла.Практически все найденные в захоронениях останки принадлежат грудным младенцам в возрасте пяти-восьми месяцев, есть и захоронение девочки шести-восьми лет, отметил кандидат исторических наук, доцент ТюмГУ Александр Ткачев."Судя по всему, это именно детское кладбище. Как они там оказались — на этот вопрос нет точного ответа. Поселенческих комплексов рядом нет, они точно там не жили, группа приплыла из другого места. Судя по всему, мужчины и женщины плавали вместе, всей семьей или всем родом, а грудные дети просто не могли перенести путешествие. Высокая детская смертность — характерная черта традиционных обществ", — рассказал он.Ученым пока не удалось выяснить, было ли захоронение одномоментным или создавалось в несколько этапов. Однако они отметили интересный нюанс: при раскопках в почве были найдены угольки, а это означает, что ее отогревали при подготовке могил и делали это, вероятно, весной или осенью."Население в этих местах появилось несколько тысяч лет назад, так что говорить можно именно о конкретной группе селькупов, оставивших детский некрополь. Для селькупов характерны верования в разных богов и духов, а также элементы шаманизма. Они были знакомы с православной традицией, но полноценными христианами не были, лишь использовали элементы православного культа и символики (кресты, образки). В захоронениях они обычно расположены рядом с погребенным в районе талии и бедер, у детей были завернуты в тряпочки, то есть, скорее всего, использовались как обереги", — сообщил Александр Ткачев.Он отметил, что в могильнике использовался тип погребения, характерный для селькупов, — очень глубокие, до 1,5 метра, сложносоставные могилы в виде многоярусных деревянных конструкций."Захоронения совершались в деревянных ящиках, колодах либо гробах. Над ними сколачивался ящик, на него устанавливались небольшие спилы стволов деревьев, сверху делалось еще одно перекрытие из толстых лиственничных досок. В одном из захоронений найден крашеный гробик русского производства с фабричными гвоздями. Таким образом, селькупы придерживались, с одной стороны, традиционных способов захоронения, при этом перенимая бытовые элементы у русского населения, например использование гвоздей, а также христианские религиозные атрибуты", — пояснил ученый.Чтобы установить календарную датировку могильника, ученые провели древесно-кольцевой анализ образцов археологической древесины — самый точный из существующих абсолютных методов датирования археологических памятников.Они установили, что даты функционирования памятника Нум-хибя-сихэри VIа укладываются во временной интервал со второй четверти XIX по начало XX века. Это соответствует ранее обнаруженным свидетельствам появления селькупских рыболовецких хозяйств в низовьях Таза.

https://ria.ru/20231206/nauka-1913954795.html

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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, тюменский государственный университет, тазовский район, археология