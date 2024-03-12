https://ria.ru/20240312/natsproekty-1932582442.html

Путин призвал развивать нацпроекты "Семья" и "Молодежь России" параллельно

Путин призвал развивать нацпроекты "Семья" и "Молодежь России" параллельно - РИА Новости, 12.03.2024

Путин призвал развивать нацпроекты "Семья" и "Молодежь России" параллельно

Нужно, чтобы национальные проекты "Семья" и "Молодежь России" развивались параллельно и во взаимодействии друг с другом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T19:24

2024-03-12T19:24

2024-03-12T19:24

год семьи

владимир путин

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

общество

"лидеры россии"

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Нужно, чтобы национальные проекты "Семья" и "Молодежь России" развивались параллельно и во взаимодействии друг с другом, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно совмещать основные параметры (национальных проектов — ред.) "Молодежь России" и "Семья". Надо сделать так, чтобы эти два проекта чувствовали друг друга и развивались бы параллельно, во взаимодействии друг с другом", — сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", а также "Продолжительная и активная жизнь".

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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год семьи, владимир путин, россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , общество, "лидеры россии"