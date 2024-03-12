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Путин призвал развивать нацпроекты "Семья" и "Молодежь России" параллельно - РИА Новости, 12.03.2024
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19:24 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/natsproekty-1932582442.html
Путин призвал развивать нацпроекты "Семья" и "Молодежь России" параллельно
Путин призвал развивать нацпроекты "Семья" и "Молодежь России" параллельно - РИА Новости, 12.03.2024
Путин призвал развивать нацпроекты "Семья" и "Молодежь России" параллельно
Нужно, чтобы национальные проекты "Семья" и "Молодежь России" развивались параллельно и во взаимодействии друг с другом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:24
2024-03-12T19:24
год семьи
владимир путин
россия
послание президента федеральному собранию —  2024 
общество
"лидеры россии"
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Нужно, чтобы национальные проекты "Семья" и "Молодежь России" развивались параллельно и во взаимодействии друг с другом, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно совмещать основные параметры (национальных проектов — ред.) "Молодежь России" и "Семья". Надо сделать так, чтобы эти два проекта чувствовали друг друга и развивались бы параллельно, во взаимодействии друг с другом", — сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", а также "Продолжительная и активная жизнь".
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год семьи, владимир путин, россия, послание президента федеральному собранию —  2024 , общество, "лидеры россии"
Год семьи, Владимир Путин, Россия, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Общество, "Лидеры России"
Путин призвал развивать нацпроекты "Семья" и "Молодежь России" параллельно

Путин призвал совместить развитие нацпроектов "Семья" и "Молодежь" в РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с победителями конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Нужно, чтобы национальные проекты "Семья" и "Молодежь России" развивались параллельно и во взаимодействии друг с другом, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно совмещать основные параметры (национальных проектов — ред.) "Молодежь России" и "Семья". Надо сделать так, чтобы эти два проекта чувствовали друг друга и развивались бы параллельно, во взаимодействии друг с другом", — сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", а также "Продолжительная и активная жизнь".
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
29 февраля, 15:33
 
Год семьиВладимир ПутинРоссияПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Общество"Лидеры России"
 
 
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