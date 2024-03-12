https://ria.ru/20240312/napadenie-1932525614.html
В Москве дебошир с ножом напал на полицейских
В Москве дебошир с ножом напал на полицейских - РИА Новости, 12.03.2024
В Москве дебошир с ножом напал на полицейских
Оперативники задержали мужчину, угрожавшего ножом полицейскому в районе Отрадное в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:40
2024-03-12T15:40
2024-03-12T15:40
происшествия
москва
отрадное
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Оперативники задержали мужчину, угрожавшего ножом полицейскому в районе Отрадное в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России. По данным ведомства, через службу "02" поступило сообщение, что в квартиру на Алтуфьевском шоссе пытается проникнуть неизвестный гражданин. "Полицейскими был обнаружен мужчина с ножом, который вел себя агрессивно, на требования сотрудников прекратить противоправные действия не реагировал, при этом начал движение в сторону сотрудника полиции. Нарядом медицинской помощи гражданин был госпитализирован", - рассказали в ГУМВД. Материалы по факту нападения на правоохранителей направлены в следственные органы. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что мужчина с ножом пытался попасть в квартиру, а когда ему не открыли, сел в лифт и застрял, после чего бросился с оружием на оперативников, прибывших по вызову. "Один из полицейских сделал предупредительный выстрел из пистолета", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240223/napadenie-1929137385.html
https://ria.ru/20240305/napadenie-1931263123.html
москва
отрадное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, отрадное
Происшествия, Москва, Отрадное
В Москве дебошир с ножом напал на полицейских
В Отрадном полиция применила оружие при задержании агрессивного мужчины с ножом
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Оперативники задержали мужчину, угрожавшего ножом полицейскому в районе Отрадное в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.
По данным ведомства, через службу "02" поступило сообщение, что в квартиру на Алтуфьевском шоссе пытается проникнуть неизвестный гражданин.
В Москве женщина напала на двух пассажиров электрички
"Полицейскими был обнаружен мужчина с ножом, который вел себя агрессивно, на требования сотрудников прекратить противоправные действия не реагировал, при этом начал движение в сторону сотрудника полиции. Нарядом медицинской помощи гражданин был госпитализирован", - рассказали в ГУМВД.
Материалы по факту нападения на правоохранителей направлены в следственные органы.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что мужчина с ножом пытался попасть в квартиру, а когда ему не открыли, сел в лифт и застрял, после чего бросился с оружием на оперативников, прибывших по вызову.
"Один из полицейских сделал предупредительный выстрел из пистолета", - добавил собеседник агентства.
В Москве пьяный мужчина с ножом напал на подростка