https://ria.ru/20240312/napadenie-1932525614.html

В Москве дебошир с ножом напал на полицейских

В Москве дебошир с ножом напал на полицейских - РИА Новости, 12.03.2024

В Москве дебошир с ножом напал на полицейских

Оперативники задержали мужчину, угрожавшего ножом полицейскому в районе Отрадное в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T15:40

2024-03-12T15:40

2024-03-12T15:40

происшествия

москва

отрадное

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Оперативники задержали мужчину, угрожавшего ножом полицейскому в районе Отрадное в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России. По данным ведомства, через службу "02" поступило сообщение, что в квартиру на Алтуфьевском шоссе пытается проникнуть неизвестный гражданин. "Полицейскими был обнаружен мужчина с ножом, который вел себя агрессивно, на требования сотрудников прекратить противоправные действия не реагировал, при этом начал движение в сторону сотрудника полиции. Нарядом медицинской помощи гражданин был госпитализирован", - рассказали в ГУМВД. Материалы по факту нападения на правоохранителей направлены в следственные органы. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что мужчина с ножом пытался попасть в квартиру, а когда ему не открыли, сел в лифт и застрял, после чего бросился с оружием на оперативников, прибывших по вызову. "Один из полицейских сделал предупредительный выстрел из пистолета", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240223/napadenie-1929137385.html

https://ria.ru/20240305/napadenie-1931263123.html

москва

отрадное

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, отрадное