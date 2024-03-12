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В Москве дебошир с ножом напал на полицейских - РИА Новости, 12.03.2024
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15:40 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/napadenie-1932525614.html
В Москве дебошир с ножом напал на полицейских
В Москве дебошир с ножом напал на полицейских - РИА Новости, 12.03.2024
В Москве дебошир с ножом напал на полицейских
Оперативники задержали мужчину, угрожавшего ножом полицейскому в районе Отрадное в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:40
2024-03-12T15:40
происшествия
москва
отрадное
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Оперативники задержали мужчину, угрожавшего ножом полицейскому в районе Отрадное в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России. По данным ведомства, через службу "02" поступило сообщение, что в квартиру на Алтуфьевском шоссе пытается проникнуть неизвестный гражданин. "Полицейскими был обнаружен мужчина с ножом, который вел себя агрессивно, на требования сотрудников прекратить противоправные действия не реагировал, при этом начал движение в сторону сотрудника полиции. Нарядом медицинской помощи гражданин был госпитализирован", - рассказали в ГУМВД. Материалы по факту нападения на правоохранителей направлены в следственные органы. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что мужчина с ножом пытался попасть в квартиру, а когда ему не открыли, сел в лифт и застрял, после чего бросился с оружием на оперативников, прибывших по вызову. "Один из полицейских сделал предупредительный выстрел из пистолета", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240223/napadenie-1929137385.html
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москва
отрадное
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происшествия, москва, отрадное
Происшествия, Москва, Отрадное
В Москве дебошир с ножом напал на полицейских

В Отрадном полиция применила оружие при задержании агрессивного мужчины с ножом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Оперативники задержали мужчину, угрожавшего ножом полицейскому в районе Отрадное в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.
По данным ведомства, через службу "02" поступило сообщение, что в квартиру на Алтуфьевском шоссе пытается проникнуть неизвестный гражданин.
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"Полицейскими был обнаружен мужчина с ножом, который вел себя агрессивно, на требования сотрудников прекратить противоправные действия не реагировал, при этом начал движение в сторону сотрудника полиции. Нарядом медицинской помощи гражданин был госпитализирован", - рассказали в ГУМВД.
Материалы по факту нападения на правоохранителей направлены в следственные органы.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что мужчина с ножом пытался попасть в квартиру, а когда ему не открыли, сел в лифт и застрял, после чего бросился с оружием на оперативников, прибывших по вызову.
"Один из полицейских сделал предупредительный выстрел из пистолета", - добавил собеседник агентства.
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