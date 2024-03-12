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В Ростове-на-Дону на ребенка напала стая собак - РИА Новости, 12.03.2024
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14:30 12.03.2024 (обновлено: 15:17 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/napadenie-1932505727.html
В Ростове-на-Дону на ребенка напала стая собак
В Ростове-на-Дону на ребенка напала стая собак - РИА Новости, 12.03.2024
В Ростове-на-Дону на ребенка напала стая собак
Стая бродячих собак искусала девочку, которую после нападения пришлось увезти в больницу, сообщило СУ СК по области в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:30
2024-03-12T15:17
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар - РИА Новости. Стая бродячих собак искусала девочку, которую после нападения пришлось увезти в больницу, сообщило СУ СК по области в Telegram-канале. "В Ростове-на-Дону следователи устанавливают обстоятельства нападения стаи собак на несовершеннолетнюю девочку", - говорится в релизе. Судя по данным из соцсетей, инцидент произошел в минувшую субботу, отбить ребенка у собак удалось проезжавшему мимо водителю, который остановился и успел вмешаться. Сообщалось, что девочка получила серьезные травмы, ее срочно отвезли в больницу, где наложили несколько десятков швов. В пресс-службе регионального главка СК РФ подтвердили, что в субботу в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Ростове-на-Дону несколько собак напали на 9-летнюю девочку и "причинили ей телесные повреждения". Ребенок в больнице. Кроме прочего следователи оценят работу чиновников, ответственных за отлов бездомных животных.Позже ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
https://ria.ru/20240306/politsiya-1931428038.html
https://ria.ru/20240215/sobaka-1927507512.html
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происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону на ребенка напала стая собак

В Ростове-на-Дону стая бродячих собак искусала девочку

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар - РИА Новости. Стая бродячих собак искусала девочку, которую после нападения пришлось увезти в больницу, сообщило СУ СК по области в Telegram-канале.
"В Ростове-на-Дону следователи устанавливают обстоятельства нападения стаи собак на несовершеннолетнюю девочку", - говорится в релизе.
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Судя по данным из соцсетей, инцидент произошел в минувшую субботу, отбить ребенка у собак удалось проезжавшему мимо водителю, который остановился и успел вмешаться. Сообщалось, что девочка получила серьезные травмы, ее срочно отвезли в больницу, где наложили несколько десятков швов.
В пресс-службе регионального главка СК РФ подтвердили, что в субботу в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Ростове-на-Дону несколько собак напали на 9-летнюю девочку и "причинили ей телесные повреждения". Ребенок в больнице.
Кроме прочего следователи оценят работу чиновников, ответственных за отлов бездомных животных.
Позже ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
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