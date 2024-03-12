https://ria.ru/20240312/napadenie-1932505727.html

В Ростове-на-Дону на ребенка напала стая собак

В Ростове-на-Дону на ребенка напала стая собак - РИА Новости, 12.03.2024

В Ростове-на-Дону на ребенка напала стая собак

Стая бродячих собак искусала девочку, которую после нападения пришлось увезти в больницу, сообщило СУ СК по области в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:30

2024-03-12T14:30

2024-03-12T15:17

происшествия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар - РИА Новости. Стая бродячих собак искусала девочку, которую после нападения пришлось увезти в больницу, сообщило СУ СК по области в Telegram-канале. "В Ростове-на-Дону следователи устанавливают обстоятельства нападения стаи собак на несовершеннолетнюю девочку", - говорится в релизе. Судя по данным из соцсетей, инцидент произошел в минувшую субботу, отбить ребенка у собак удалось проезжавшему мимо водителю, который остановился и успел вмешаться. Сообщалось, что девочка получила серьезные травмы, ее срочно отвезли в больницу, где наложили несколько десятков швов. В пресс-службе регионального главка СК РФ подтвердили, что в субботу в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Ростове-на-Дону несколько собак напали на 9-летнюю девочку и "причинили ей телесные повреждения". Ребенок в больнице. Кроме прочего следователи оценят работу чиновников, ответственных за отлов бездомных животных.Позже ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

https://ria.ru/20240306/politsiya-1931428038.html

https://ria.ru/20240215/sobaka-1927507512.html

ростов-на-дону

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происшествия, ростов-на-дону