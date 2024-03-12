https://ria.ru/20240312/moskva-1932548129.html
В Москве электропоезд задавил мужчину
В Москве электропоезд задавил мужчину - РИА Новости, 12.03.2024
В Москве электропоезд задавил мужчину
Электропоезд задавил человека на станции "Бескудниково" в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:05
2024-03-12T17:05
2024-03-12T17:05
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Электропоезд задавил человека на станции "Бескудниково" в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО. "Сегодня на станции "Бескудниково" электропоездом сообщением Москва-Дмитров Савёловского направления МЖД смертельно травмирован мужчина", - рассказали в ведомстве. Транспортная полиция и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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происшествия, москва
В Москве электропоезд задавил мужчину
Поезд задавил мужчину на станции "Бескудниково" в Москве
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Электропоезд задавил человека на станции "Бескудниково" в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
"Сегодня на станции "Бескудниково" электропоездом сообщением Москва-Дмитров Савёловского направления МЖД смертельно травмирован мужчина", - рассказали в ведомстве.
Транспортная полиция и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
На станции "Матвеевская" МЖД под колеса поезда попали двое мужчин