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В Москве электропоезд задавил мужчину - РИА Новости, 12.03.2024
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17:05 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/moskva-1932548129.html
В Москве электропоезд задавил мужчину
В Москве электропоезд задавил мужчину - РИА Новости, 12.03.2024
В Москве электропоезд задавил мужчину
Электропоезд задавил человека на станции "Бескудниково" в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:05
2024-03-12T17:05
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Электропоезд задавил человека на станции "Бескудниково" в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО. "Сегодня на станции "Бескудниково" электропоездом сообщением Москва-Дмитров Савёловского направления МЖД смертельно травмирован мужчина", - рассказали в ведомстве. Транспортная полиция и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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РИА Новости
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве электропоезд задавил мужчину

Поезд задавил мужчину на станции "Бескудниково" в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пассажирский поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Электропоезд задавил человека на станции "Бескудниково" в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
"Сегодня на станции "Бескудниково" электропоездом сообщением Москва-Дмитров Савёловского направления МЖД смертельно травмирован мужчина", - рассказали в ведомстве.
Транспортная полиция и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Место происшествия, где двое мужчин попали под колеса поезда на МЖД. 10 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
На станции "Матвеевская" МЖД под колеса поезда попали двое мужчин
10 марта, 08:05
 
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