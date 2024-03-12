https://ria.ru/20240312/moskva-1932548129.html

В Москве электропоезд задавил мужчину

В Москве электропоезд задавил мужчину - РИА Новости, 12.03.2024

В Москве электропоезд задавил мужчину

Электропоезд задавил человека на станции "Бескудниково" в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:05

2024-03-12T17:05

2024-03-12T17:05

происшествия

москва

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Электропоезд задавил человека на станции "Бескудниково" в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО. "Сегодня на станции "Бескудниково" электропоездом сообщением Москва-Дмитров Савёловского направления МЖД смертельно травмирован мужчина", - рассказали в ведомстве. Транспортная полиция и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240310/poezd-1932105436.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва