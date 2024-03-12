https://ria.ru/20240312/moskva-1932441446.html
В Москве разработали лазерный станок для высокоточной обработки деталей
В Москве разработали лазерный станок для высокоточной обработки деталей - РИА Новости, 12.03.2024
В Москве разработали лазерный станок для высокоточной обработки деталей
Специалисты компании "Лазеры и аппаратура" из Москвы создали российские пятикоординатные лазерные станки, которые способны делать высокоточную обработку... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:13
2024-03-12T11:13
2024-03-12T11:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
сергей собянин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932441642_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_f257d6f30a3d135bbafadeb3a55629cb.jpg
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Специалисты компании "Лазеры и аппаратура" из Москвы создали российские пятикоординатные лазерные станки, которые способны делать высокоточную обработку деталей, сложноконтурную резки и сварку, сообщил министр московского правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Он уточнил, что в стране это первый такой станок. Он установлен на заводе по выпуску газотурбинных двигателей, который находится в Ярославской области.Овчинский напомнил, что уже много лет столица занимается активным развитием высокотехнологичной отрасли, тем самым укрепляя технологический суверенитет России. Чтобы этого добиться на территории мегаполиса создан комфортный инвестиционный климат. Также в городе представлен разнообразный набор инструментов поддержки, с помощью которого промышленность может наращивать выпуск изделий и выводить на рынок инновационную продукцию."Так, производитель промышленного лазерного оборудования создал и организовал выпуск пятикоординатных лазерных станков для обработки сложных деталей двигателей. Компания может выпускать до 15 установок в год", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.В пресс-службе подчеркнули, что продукция компании применяется в сферах, где нужна высокая точность обработки деталей сложных форм. Для примера, эту продукцию используют в сфере двигателестроения.Станок работает в пяти координатах, также высокой точности обработки способствует внедренное в него машинное зрение.Как отметила генеральный директор предприятия Анна Цыганцова, при разработке станков инженеры ориентировались на задачи и требования, которые диктует отрасль авиационного двигателестроения."Появление станка сейчас особенно актуально, поэтому мы сразу закладывали возможность масштабирования производства", – цитирует пресс-служба Цыганцову.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее поручил реализовать на территории Москвы комплекс мер, способных повысить инвестпривлекательность мегаполиса, чтоды развить производство. Благодаря развитию столичных предприятий и их модернизации сохраняется технологический суверенитет РФ.В столице развито производство. На территории города ведут свою деятельность больше 4,2 тысячи промплощадок, где работают 725 тысяч специалистов. Каждый год в Москве открываются до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Данные предприятия занимаются выпуском самых разнообразных товаров.Ранее Овчинский сообщал, что системные меры поддержки промышленности со стороны властей Москвы позволили столичному пищепрому в прошлом году почти на 40% увеличить производство разнообразной продукции.
https://ria.ru/20240311/moskva-1932248433.html
https://ria.ru/20240310/razrabotki-1932054019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, сергей собянин, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Технологии
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Специалисты компании "Лазеры и аппаратура" из Москвы создали российские пятикоординатные лазерные станки, которые способны делать высокоточную обработку деталей, сложноконтурную резки и сварку, сообщил министр московского правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что в стране это первый такой станок. Он установлен на заводе по выпуску газотурбинных двигателей, который находится в Ярославской области
.
Более 20 компаний Москвы участвуют в выставке тканей и текстиля
Овчинский напомнил, что уже много лет столица занимается активным развитием высокотехнологичной отрасли, тем самым укрепляя технологический суверенитет России
. Чтобы этого добиться на территории мегаполиса создан комфортный инвестиционный климат. Также в городе представлен разнообразный набор инструментов поддержки, с помощью которого промышленность может наращивать выпуск изделий и выводить на рынок инновационную продукцию.
"Так, производитель промышленного лазерного оборудования создал и организовал выпуск пятикоординатных лазерных станков для обработки сложных деталей двигателей. Компания может выпускать до 15 установок в год", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.
В пресс-службе подчеркнули, что продукция компании применяется в сферах, где нужна высокая точность обработки деталей сложных форм. Для примера, эту продукцию используют в сфере двигателестроения.
Станок работает в пяти координатах, также высокой точности обработки способствует внедренное в него машинное зрение.
Как отметила генеральный директор предприятия Анна Цыганцова, при разработке станков инженеры ориентировались на задачи и требования, которые диктует отрасль авиационного двигателестроения.
"Появление станка сейчас особенно актуально, поэтому мы сразу закладывали возможность масштабирования производства", – цитирует пресс-служба Цыганцову.
Столичный градоначальник Сергей Собянин
ранее поручил реализовать на территории Москвы комплекс мер, способных повысить инвестпривлекательность мегаполиса, чтоды развить производство. Благодаря развитию столичных предприятий и их модернизации сохраняется технологический суверенитет РФ.
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В столице развито производство. На территории города ведут свою деятельность больше 4,2 тысячи промплощадок, где работают 725 тысяч специалистов. Каждый год в Москве открываются до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Данные предприятия занимаются выпуском самых разнообразных товаров.
Ранее Овчинский сообщал, что системные меры поддержки промышленности со стороны властей Москвы позволили столичному пищепрому в прошлом году почти на 40% увеличить производство разнообразной продукции.